'Реванша не будет'. Хэй не сдержался, комментируя бой Усик – Фьюри

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Дэвид Хэй поделился своими эмоциями после поединка между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Британец поражен тем шоу, которое организовал украинец в Эр-Рияде, но считает, что второй раз подобного не произойдет.

"У меня такое ощущение, что реванша не будет по той или иной причине, но какой первый бой! Усик, ты легенда! Александр Усик победил Тайсона Фьюри и завоевал все пояса в тяжелом весе. Это чистая победа: он сделал это в тяжелом весе и в крузервейте. Какая воля, какая решимость, какая стратегия! Я не ожидал, что Усик сможет так действовать против Тайсона Фьюри. Он не оставлял его в покое, как и обещал перед боем", – сказал Дэвид у себя в Instagram.

Хэй подчеркнул, что наш соотечественник не давал сопернику передышки ни на секунду, постоянно держался в правильной дистанции и снова возвращался в бой.

"Он измотал Тайсона Фьюри, его запас энергии становился всё меньше и меньше, и к концу у него ничего не осталось. Девятый раунд действительно решил исход боя. Рефери дал ему стоячий отсчет, и многие говорят, что если канаты удерживают вашего соперника, это считается нокдауном. В таком случае у нас было три нокдауна в девятом раунде, потому что канаты удержали его три или четыре раза. Но неважно, кто прав, победил достойный боец. Я не уверен, будет ли реванш, но какое это было зрелище!" – отметил британский эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, 18 мая в Эр-Рияде Усик победил британского обладателя титула WBC Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) и стал первым в истории абсолютным чемпионом в супертяжелом дивизионе в эпоху четырех поясов.

Сразу после боя Хэй раскритиковал рефери Марка Нельсона. "Рефери держал Усика за руку, чтобы тот не мог завершить свою работу", – отметил британец. В то же время стало известно о малоизвестном правиле, которым воспользовался судья.

20 мая Усик был отстранен от бокса и не сможет проводить какие-либо тренировки и поединки в ближайшие полтора месяца. На видео, которое украинский чемпион записал для всей страны, можно было увидеть многочисленные гематомы и синяки на его лице.

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