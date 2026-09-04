Выплаты военным: Корецкий рассказал, сколько средств перераспределил Кабмин из резерва в сентябре

Кабинет министров Украины перераспределил из резерва 33,6 млрд грн на выплаты военнослужащим и членам их семей в сентябре. В частности, 25,9 млрд грн направят на ежемесячное денежное обеспечение военнослужащих ВСУ, а еще 7,7 млрд грн – на единовременные выплаты в случае гибели, инвалидности или частичной утраты трудоспособности военнослужащего.

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Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий. По его словам, средства перераспределили из резерва, предусмотренного для сектора безопасности и обороны, чтобы своевременно обеспечить необходимые выплаты в сентябре.

Куда направят 33,6 млрд грн

Большая часть средств – 25,9 млрд грн – пойдет на ежемесячное денежное обеспечение военнослужащих ВСУ в сентябре.

Еще 7,7 млрд грн предусмотрено на единовременную денежную помощь в случаях гибели военнослужащего, установления инвалидности или частичной утраты трудоспособности.

Корецкий подчеркнул, что своевременные выплаты защитникам и поддержка их семей остаются одним из безусловных приоритетов государства.

"Выплаты нашим защитникам и поддержка их семей, обеспечение Сил обороны необходимым вооружением и средствами — безусловный приоритет государства", — заявил премьер-министр.

Правительство призывают ускорить принятие решений для получения международной помощи

В то же время Корецкий подчеркнул необходимость как можно скорее принимать решения, которые позволят Украине получать международную финансовую поддержку.

Он призвал членов правительства и парламентариев максимально ускорить работу и сосредоточиться на принятии всех неотложных решений и законов, необходимых для привлечения международной финансовой помощи.

По словам премьера, именно внешняя финансовая поддержка необходима для сбалансирования государственного бюджета в нынешних условиях.

"Это единственный способ сбалансировать бюджет в нынешних условиях", — подчеркнул Корецкий.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине для военных изменили правила выплат во время лечения. Теперь военнослужащим будет гарантирована сохранность денежного обеспечения на весь период стационарного лечения и реабилитации, в том числе за рубежом, без прежнего ограничения в 12 месяцев. Нововведения также предусматривают улучшенное питание во время лечения и обеспечение высокофункциональными протезами и ортезами за государственный счет, но дополнительные выплаты автоматически не будут сохраняться.

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