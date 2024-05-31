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Принято официальное решение по вопросу лишения Усика титула абсолютного чемпиона

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
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Принято официальное решение по вопросу лишения Усика титула абсолютного чемпиона

Международная федерация бокса (IBF) выставила пояс временного чемпиона по версии организации на кон поединка Филипа Хрговича (17-0, 14 КО) та Даниеля Дюбуа (20-2, 19 КО), который пройдет 1 июня. При это украинец Александр Усик (22-0, 11 КО) пока остается в статусе абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Об этом информирует iFL TV на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter. Победитель поединка Хрговича и Дюбуа может быть повышен до статуса полноценного чемпиона по версии IBF, если пояс решат отобрать у украинца.

Принято официальное решение по вопросу лишения Усика титула абсолютного чемпиона
Принято официальное решение по вопросу лишения Усика титула абсолютного чемпиона

В то же время, по данным Boxing Kingdom, совет IBF проголосовал против лишения Усика пояса. Это означает, что реванш Александра с Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО) будет за все четыре пояса.

Принято официальное решение по вопросу лишения Усика титула абсолютного чемпиона

Изначально планировалось, что Усика лишат титула IBF, но были названы три причины, по которым промоутерам и организациям выгодно оставить украинцу все пояса. 29 мая была официально названа дата реванша Усика и Фьюри.

Принято официальное решение по вопросу лишения Усика титула абсолютного чемпиона
Принято официальное решение по вопросу лишения Усика титула абсолютного чемпиона

Ранее бывший чемпион мира Карл Фроч назвал главного виновника поражения Тайсона от Александра. Кроме того, он выразил уверенность в том, что Усику следует завершить карьеру.

Бывший боксер Дэвид Хэй спрогнозировал, что реванша украинца и Фьюри не будет. Его соотечественник Дерек Чисора пустил слух о том, что Александр вернется в тяжелый вес.

Принято официальное решение по вопросу лишения Усика титула абсолютного чемпиона
Принято официальное решение по вопросу лишения Усика титула абсолютного чемпиона

Как сообщал OBOZ.UA, искусственный интеллект сделал прогноз на реванш Александра Усика и Тайсона Фьюри. Также стала известна причина отстранения украинца от бокса.

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