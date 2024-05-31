Принято официальное решение по вопросу лишения Усика титула абсолютного чемпиона

Международная федерация бокса (IBF) выставила пояс временного чемпиона по версии организации на кон поединка Филипа Хрговича (17-0, 14 КО) та Даниеля Дюбуа (20-2, 19 КО), который пройдет 1 июня. При это украинец Александр Усик (22-0, 11 КО) пока остается в статусе абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Об этом информирует iFL TV на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter. Победитель поединка Хрговича и Дюбуа может быть повышен до статуса полноценного чемпиона по версии IBF, если пояс решат отобрать у украинца.

В то же время, по данным Boxing Kingdom, совет IBF проголосовал против лишения Усика пояса. Это означает, что реванш Александра с Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО) будет за все четыре пояса.

Изначально планировалось, что Усика лишат титула IBF, но были названы три причины, по которым промоутерам и организациям выгодно оставить украинцу все пояса. 29 мая была официально названа дата реванша Усика и Фьюри.

Ранее бывший чемпион мира Карл Фроч назвал главного виновника поражения Тайсона от Александра. Кроме того, он выразил уверенность в том, что Усику следует завершить карьеру.

Бывший боксер Дэвид Хэй спрогнозировал, что реванша украинца и Фьюри не будет. Его соотечественник Дерек Чисора пустил слух о том, что Александр вернется в тяжелый вес.

Как сообщал OBOZ.UA, искусственный интеллект сделал прогноз на реванш Александра Усика и Тайсона Фьюри. Также стала известна причина отстранения украинца от бокса.

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