Реванша Усика и Фьюри не будет: Чисора запустил слух об украинце

Британский боксер Дерек Чисора (34-13, 23 КО) выразил мнение о том, что реванш Александра Усика (22-0, 14 КО) и Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) не состоится. По его словам, наш соотечественник якобы собирается освободить все пояса и вернуться в тяжелый дивизион.

Об этом Чисора заявил в интервью YouTube-каналу Boxing Social, сославшись на слухи, которые ходят в мире бокса. Также он добавил, что если реванш британца и украинца состоится, то на нем не будет выставлен титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

"Нет смысла волноваться по поводу реванша, потому что эра абсолютного чемпионства завершена. IBF лишит Усика титула. Я слышал слухи... Пофиг, я все равно распущу эти слухи. Александр опускается в крузервейт. Так говорят", – сказал Чисора.

Отметим, что сам Усик за неделю до боя с Фьюри 18 мая действительно говорил о том, что может вернуться в тяжелый вес. "Возможно, я вернусь в крузервейт и там выиграю", – сказал украинец в интервью TNT Sports.

Отметим, что букмекеры уже начали принимать ставки на реванш Усика и Фьюри. Промоутер Тайсона Фрэнк Уоррен подтвердил настрой его клиента снова выйти на ринг с украинцем.

При этом стало известно, что Международная федерация бокса (IBF) может оставить украинцу пояс организации. СМИ выяснили три причины для этого.

Как сообщал OBOZ.UA, в сети появилось видео огненной реакции экс-чемпиона мира Дэвида Хэя на нокдаун в бою Усика и Фьюри.

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