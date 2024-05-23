Усика лишат титула абсолютного чемпиона мира: промоутер украинца сделал заявление

Промоутер Александра Усика Александр Красюк сообщил, что они запросят исключение у Международной боксерской федерации (IBF), чтобы украинца не лишали титула абсолютного чемпиона мира. 19 мая стало известно, что IBF заберет пояс, так как обязательная защита титула против Филиппа Хрговича просрочена.

В тоже время президент IBF Дэррил Пиплс заявил, что Усик имеет право попросить о продлении сроков своего обязательного боя против Хрговича. Пиплс также подтвердил, что IBF еще не получала никаких сообщений от Усика и его команды.

World Boxing News обратились к Красюку по этому поводу.

"Конечно, мы попросим IBF сделать исключение", — заявил украинский промоутер.

Учитывая, что Фьюри отложил реванш минимум на шесть месяцев, в чем не виноват Усик, должна быть предоставлена ​​такая же отсрочка по линии IBF. Эти сроки дадут Усику время до декабря, чтобы провести переговоры и завершить бой с победителем боя Хргович – Дюбуа.

Затем Усик сможет выполнить свои обязательства перед Фьюри, Хрговичем или Дюбуа, а затем продолжить выполнение условий WBC, WBO и WBA.

Эта новость стала ударом для старого противника Усика, Энтони Джошуа, который планировал бросить вызов победителю матча Хргович – Дюбуа на "Уэмбли" в сентябре.

Как только Усик завершит бой с Фьюри и станет обязательным претендентом на титул IBF, за ним должен последовать WBO, а Джозеф Паркер станет наиболее вероятным кандидатом, если он останется непобежденным. Джошуа работает над обязательным титулом WBC, а Махмуд Чарр может получить одобрение WBA.

С этого момента Усик не сможет выбирать себе соперников до тех пор, пока не выполнит все свои обязанности по обязательным защитам.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!