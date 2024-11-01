'Никогда': Фьюри перед реваншем с Усиком возмутился судейством боя 18 мая

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тацсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) вновь выразил категорическое несогласие с решением судей в бою с Александром Усиком (22-0, 14 КО). По словам Цыганского короля, как называют британского боксера, он много раз пересмотрел поединок 18 мая, но так и не понял, почему победителем назвали украинца.

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Об этом Фьюри заявил в интервью YouTube-каналу iFL TV, пишет портал eurosport.com. 36-летний уроженец Манчестера отметил, что никогда бы не отдал победу Усику, если бы судил поединок, а также пообещал реваншироваться во втором противостоянии соперников.

"Я никогда, никогда, никогда не отдал бы Усику победу. Я тоже много раз вел подсчет очков и присуждал победу индивидуально, поэтому я никогда, никогда не отдал бы решение в его пользу, никогда. Но я здесь не для того, чтобы жаловаться на решения. Я не могу дать оценку тому, что произошло шесть месяцев назад, я здесь, чтобы поговорить о 21 декабря. Это будет специальный рождественский золотой день бокса", – сказал Фьюри.

Ранее стало известно, что Тайсон хочет устроить трилогию с Александром, чтобы войти в историю бокса. Кроме того, британец обвинил украинца в срыве сроков проведения реванша.

23 октября Усик и Фьюри провели первую дуэль взглядов перед вторым боем. Украинец появился на ней в необычном образе, сменив имидж. Кроме того, он заставил соперника пойти на необычный шаг для помощи ВСУ.

В первом поединке Александр победил Тайсона раздельным решением судей – 114:113, 113:114, 115:112 – и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Наш соотечественник также поделился ожиданиями от второго боя с Фьюри и ответил на обвинения в мошенничестве во время боя 18 мая. Кроме того, украинец рассказал, чему научился в этом поединке.

Легендарный Владимир Кличко поделился своими ожиданиями от реванша Усика и Фьюри. А экс-чемпион Амир Хан не согласился с прогнозами на повторный бой боксеров.

В свою очередь, российский тренер по боксу Андрей Ивичук назвал Тайсона победителем будущего реванша с Александром. А сам украинец назвал единственного боксера, с которым ему интересно подраться после второго боя с британцем.

Кроме того, Энтони Джошуа ответил на вопрос, кого бы хотел видеть победителем реванша между Усиком и Фьюри. После этого он назвал триумфатора реванша. Сам Тайсон назвал свою мотивацию на второй поединок против нашего соотечественника.

Также Фьюри ответил представителям команды Усика на сравнение с диктатором Владимиром Путиным.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший тренер сборной Украины по боксу Михаил Завьялов заявил, что Тайсон Фьюри поставит на карту свою карьеру в реванше с Александром Усиком. Сам британец отметил, что не верит в свою победу по очкам во втором бою с украинцем. В свою очередь, Усик раскрыл детали подготовки к поединку.

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