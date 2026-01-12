Украинские обменники отказались удерживать курс: как подскочила стоимость доллара 12 января

За выходные в украинских обменниках заметно вырос курс доллара. В полдень понедельника, 12 января, там определили его в средние 42,66/43,5 грн (покупка/продажа). Это сразу на 13 коп. выше в покупке и на 8 коп. в продаже, чем было вечером пятницы, 9 января.

Произошли изменения и в банках – однако менее заметные. Там курс наличного доллара выставили на среднем уровне 42,8/43,4 грн (покупка/продажа). Это на 5 коп. выше в продаже, но осталось на прежнем уровне в покупке.

В целом крупные учреждения продают валюту по 43,3-43,9 грн. Так:

ПриватБанк – 43,3 грн;

Таскомбанк – 43,35 грн;

Прокредит Банк – 43,39

Юнекс Банк – 43,52 грн;

ПУМБ – 43,5 грн;

Сенс Банк – 43,4 грн;

Райффайзен Банк – 43,37 грн;

абанк – 43,9 грн;

Укрсиббанк – 43,5 грн.

Покупают они ее по 42,2-43 грн. В частности:

ПриватБанк – 42,7 грн;

Таскомбанк – 43 грн;

Прокредит Банк – 42,7 грн;

Юнекс Банк – 42,2 грн;

ПУМБ – 42,9 грн;

Сенс Банк – 42,9 грн;

Райффайзен Банк – 42,97 грн;

абанк – 42,9 грн;

Укрсиббанк – 42,85 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Прогноз курса доллара в Украине на неделю

В то же время, по ожиданиям финансового аналитика Алексея Козырева, в течение текущей рабочей недели (12-16 января) наличный курс доллара может существенно измениться. По его прогнозу:

в банках он будет находиться в пределах 42,7-43,7 грн;

в обменниках – 42,8-43,6 грн.

"Большинство обменников и банков будут выставлять спред (разница между курсами покупки и продажи. – Ред.) в пределах от 20 до 25 копеек за доллар. Даже оптовые обменники будут периодически расширять спред в пределах 20-30 копеек, хотя раньше для них стандартным было около 15-20 копеек", – отмечает аналитик.

При этом он подчеркивает: в случае существенных колебаний курса доллара на межбанке обменники будут довольно часто менять ценники в течение дня. Кроме того, подчеркивается, учитывая повышенный спрос на валюту со стороны граждан, "часть обменников попытается сыграть "на повышение".

"Размер аппетитов по завышению курса продажи доллара у владельцев обменников будет напрямую зависеть от наличия платежеспособного спроса на валюту. А также уровня конкуренции в конкретном регионе", – спрогнозировал Козырев.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в экспертной среде отмечают: даже кажущиеся серьезными колебания курса на самом деле незначительны. А потому ощутимого влияния на общую ситуацию не оказывают.

