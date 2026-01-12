1. Ярослав Мудрый (2 гривни) - князь Ростовский и Новгородский из династии Рюриковичей - успешно воевал за независимость от Киева и победил Киевского князя. Всё прочее происходило уже потом.

Видео дня

Впоследствии переименование в Харькове метро Пушкинская в Ярослава Мудрого было осуществлено в рамках дерусификации и декоммунизации.

Но свод законов этого известного антикоммуниста назывался РУССКАЯ правда.

Видимо, просто чтобы не путали эту ПРАВДУ с ленинской.

2. Знаменитый мятеж Троцкого в Петрограде в октябре 1917-го (Ленин к ночи пришёл на готовое) был практически бескровным: кровь цистернами полилась позже - когда его уже задним числом назвали Великой Октябрьской социалистической революцией.

Век спустя аналогично бескровной была аннексия Крыма, но, когда выяснилось, что этот аншлюс был лишь началом войны России за украинские территории, кровь полилась рекой.

Без крови либо почти без нее осуществлял свои первые захваты - до 1 сентября 1939 года - и Гитлер, ну а потом убиты были уже десятки миллионов.

3. 11 января некоторые сайты распространили информацию, что война с Россией идет уже 1418-й день и что, дескать, столько же продолжалась "Великая Отечественная".

Не поверил. Проверил.

"Советско-германская" часть Второй мировой войны длилась с 22 июня 1941 года по 8 - а не 9! - мая 1945 года.

В Германии на момент подписания капитуляции было - с учетом действовавшего там при Гитлере летнего времени - 23.01 8 мая, в Москве - с учетом поясного времени - 00.01 9 мая.

Но при чем тут Москва, если событие было в столовой в Карлсхорсте под Берлином? Ибо, если брать для каждого события не местное время, а время в столице какой-то из заинтересованных стран, у нас "поедут" очень многие даты! (Не говоря уже о том, что это была вторая из двух повторных капитуляций!)

Таким образом, "та" война длилась 4 года (1941–1945) по 365 дней, то есть 1460, плюс 1, поскольку 1944-й был високосный, то есть 1461 день, минус период с 9 мая, когда войны уже не было, по 21 июня, когда ее не было еще, включительно, то есть минус 44 дня, итого 1417 дней, а не 1418.

Ну а в войне текущей 1417–й день был соответственно на сутки раньше многими объявленного - не 11, а 10 января: 4 года (2022-2026) по 365 это 1460, плюс 1 за високосный 2024-й, то есть 1461, минус период с 11 января (первый день после 10-го) по 23 февраля (последний мирный) включительно, то есть минус 44, итого те же 1417 дней по состоянию на прошедшую субботу 10 февраля.

С воскресенья 11-го воюем уже дольше.