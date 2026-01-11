Глянул познавательный документ – закон о бюджете России на 2026 г. с ориентирами на 2027-2028 гг. Стараюсь периодически читать такие документы разных государств.

Ибо, с одной стороны, это самое наглядное доказательство, как то или иное государство в реальности познаёт мир. С другой – встречаются интересные подсказки, идеи и подходы, которые нужно без стеснения перенимать в лоб или с адаптацией.

Российский бюджет нас прежде всего интересует с точки зрения расходов на войну. Но не только. Интересен баланс в системе и общие тенденции.

Итого.

Открытая часть - 5381 страница.

Из них: 121 страница текста, остальное – таблицы.

Общее впечатление.

Бюджетное планирование в РФ осуществляется через сетку из 14 универсальных разделов со своим кодом:

01 - Общегосударственные вопросы,

02 - Национальная оборона (9 подразделов),

03 - Национальная безопасность и правоохранительная деятельность (11 подразделов),

04 - Национальная экономика и т.д.

Просуммировать открытые расходы профильных ведомств недостаточно. Надо фильтровать всё, потому что расходы со сквозным кодом "национальная оборона" мелькают у разных госорганов.

Плюс засекреченное.

Лобовые расходы на оборону/безопасность – это лишь часть картины. Значительную долю расходов составляют программы двойного назначения или общей милитаризации – от промышленности до образования.

Например, в РФ есть федеральные программы и проекты развития беспилотных систем, которые можно сколько угодно называть гражданскими, но де-факто – это часть обороны. Сюда же относятся все расходы, связанные с обеспечением "стратегической автономии" по критическим элементам и оборудованию, развитие отраслей для "импортозамещения" и т.д. Я уже не говорю о разного рода внутренней и внешней активности с целью обеспечения когнитивного влияния.

Это всё - издержки. Но далеко не все.

Огромный слон в комнате, которого сознательно или по инерции не замечают – это социальные расходы, вызванные ходом и последствиями войны. Гигантские деньги.

Украина тоже несёт и будет десятилетиями нести огромные социальные расходы, спровоцированные российским нападением. Это колоссальные суммы и отдельный непростой разговор, как их закрывать.

Принципиальная разница – Украина вынуждена это делать, а Россия сама выбрала такой путь. Околовоенная социалка уже прямо съедает российское будущее.

Если суммировать прямые расходы на оборону/безопасность, прямые и косвенные затраты двойного назначения/на общую милитаризацию и добавить социалку, становится понятен истинный мастаб ямы, в которую Путин загнал Россию.

Итого. Как минимум половина расходов федерального бюджета РФ – непродуктивные траты, из них значительной доли в принципе не должно быть.

Это не общие рассуждения, как Путин растерял достижения империи на Балтике, Черном море, Кавказе и в Центральной Азии. Это конкретика: сколько ресурса Кремль украл у будущего России, сжёг на войне и будет поколениями вынимать, обрекая РФ на драматическое отставание от мировых центров.

Любой вменяемый россиянин с каким-никаким жизненным горизонтом, глядя на эти цифры, должен прийти в ужас. Ибо тут дело не в Украине. Путин загоняет РФ в стратегический штопор, из которого никакая гипотетическая суперпобеда над Украиной (чего не будет) не выведет, если нынешний курс сохранится.

Немедленное окончание войны, снятие санкций, возврат доступа к международным инвестициям и передовым технологиям (что потребует времени и мер по восстановлению доверия) – вот истинный предмет интереса РФ. А не руины сёл и картинка украинских городов без света.

Путин не может резать военные расходы, но и не может резать околовоенную социалку. Под нож идёт то, что должно было обеспечить РФ конкурентные преимущества.

Поэтому РФ вкладывает такие колоссальные средства в информационное давление и разного рода маскировку реальной ситуации.

Поэтому она стреляет "орешником", значение которого в неядерной войне стремится к нулю.

Любой рост издержек (на обход санкций и т.д.) – минус российское будущее. Вот истинная цена войны.

Дальше – в циферьках.