Друзья, сегодня в центре вашего внимания три популярных в Украине игровых вида спорта – баскетбол, гандбол и волейбол.

Десять мужских команд продолжают чемпионат в баскетбольной Суперлиге Украины – это "Днепр", "Киев-Баскет", "Черкасские Мавпы", "Ровно", "Кривбасс" (Кривой Рог), "Старый Луцк", "Запорожье", "Прикарпатье-Говерла", "Харьковские Соколы", "Нико-баскет" (Николаев). Регулярный чемпионат, а в нем впервые выступают десять клубов, пройдет в три круга. По их результатам восемь лучших команд получат путевки в плей-офф.

Напомню, мужская сборная Украины выиграла группу пре-квалификации европейского отбора на ЧМ-2027, в котором выступали также сборные Швейцарии и Словакии, и вышла в основной раунд отбора, в котором ее соперниками станут баскетболисты Дании, Исландии и Грузии.

Два матча наша команда провела осенью прошлого года, победив Грузию в Тбилиси (92:79) и Данию в Риге (86:71). 26 февраля наша команда сыграет со сборной Испании на своей площадке, 2 марта состоится ответная игра в гостях. 2 июля соперником нашей команды станет сборная Грузии, 5 июля – команда Дании. Отметим, что в рейтинге ФИБА сборная Испании занимает пятое место, команда Грузии – 24-е, сборная Дании – 59-е, сборная Украины – 37-е.

По три сборные из каждой из восьми групп выходят в следующий раунд. Там три лучшие сборные нашей группы А сыграют с тремя лучшими командами группы В, в которой выступают Греция, Черногория, Португалия и Румыния. При этом очки, набранные командами на первом этапе, сохраняются.

Матчи второго этапа пройдут 28 и 31 августа, 26 и 29 ноября, 26 февраля и 1 марта 2027 года. В финальную часть ЧМ-2027 выйдут по три лучшие сборные из отборочных групп второго этапа. Кроме названных восьми сборных, в квалификации ЧМ-2027 в европейской зоне выступают: группа С – Сербия, Турция, Босния и Герцеговина, Швейцария; группа D – Великобритания, Италия, Исландия, Литва; группа Е – Хорватия, Германия, Израиль, Кипр; группа F – Латвия, Польша, Австрия, Нидерланды; группа G – Венгрия, Франция, Бельгия, Финляндия; группа H – Словения, Чехия, Швеция, Эстония. Пожелаем сборной Украины, которую возглавляет Айнарс Багатскис, успешного выступления.

Восьмой чемпионат для "желто-синих"

15 января стартует мужской чемпионат Европы-2026 по гандболу Его финалисты, а это 24 сборные, проведут матчи во Дворцах спорта трех стран – Дании, Швеции и Норвегии. Автоматическую путевку на Евро получили сборные Дании, Норвегии и Швеции, как организаторы чемпионата, а также команда Франции – действующий чемпион Европы.

Сборная Украины пробилась в финальную часть благодаря рейтингу лучших сборных, которые заняли третьи места в своих отборочных квартетах. На Евро Украина возвращается впервые с 2022 года. Это восьмой чемпионат в истории нашей мужской гандбольной сборной. Пока ее лучшее достижение – 11-е место на Евро-2022.

Кроме уже названных пяти сборных в финальном турнире выступают команды Словении, Венгрии, Исландии, Испании, Хорватии, Фарерских островов, Германии, Португалии, Северной Македонии, Черногории, Грузии, Сербии, Чехии, Нидерландов, Австрии, Польши, Румынии, Италии и Швейцарии.

24 претендента на три комплекта наград

Женская ганндбольная сборная Украины U-17 выиграла бронзовые медали чемпионата Европы, который проходил в Косово. Наши девушки вместе с бронзовыми медалями завоевали право в следующем сезоне выступать в элитном дивизионе А.

Обе наши сборные в Лиге наций

Мужская и женская волейбольные сборные Украины U-22 успешно выступили в отборочных турнирах и завоевали право участвовать в финальных турнирах чемпионата Европы-2026.

Для нашей мужской команды U-22 это первый выход в финальную часть чемпионата Европы – с 2022 года нашей сборной не удавалось преодолеть квалификацию, а наши девушки в третий раз подряд выступят на Евро U-22.

Добавим, что мужской чемпионат Европы пройдет в Португалии, а женский – в Нидерландах.

В сезоне 2026 года мужская и женская национальные сборные Украины выступят в престижном турнире – Лиги наций. В сезоне-2025 наша мужская команда заняла 9-е место среди волейбольной элиты мира, а почетный трофей во второй раз завоевала сборная Польши.

В 2025 году наша женская сборная выиграла титул чемпионок "Золотой Евролиги". Это третий успех нашей сборной – первый был в 2017-м, второй в 2023-м. В 2026 году наша женская сборная дебютирует в престижном турнире Лиги наций. В финале же сезона-2025 сборная Италии в решающем поединке обыграла команду Бразилии – 3:1, бронзовыми призерками стали волейболистки Польши.