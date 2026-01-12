40-летняя украинка стала новой 'Миссис Германия': самые яркие фото красавицы из Покровска

40-летняя уроженка Покровска Екатерина Вагнер (девичья фамилия – Маринова) получила титул "Миссис Германия" на национальном конкурсе красоты, который состоялся в Германии. Она заняла второе место в финале престижного соревнования, где титул "Мисс Германия" получила Беатрис Бодруг, а звание "Мистер Германия" – Лука Крюгер.

Видео дня

Об этом Вагнер сообщила в Instagram. Информацию также подтвердила ее двоюродная сестра – общественная активистка и переселенка из Донецкой области Юлия Павлюк.

Известно, что Екатерина родилась и выросла в Покровске, где окончила школу с золотой медалью. В детстве она училась в музыкальной школе, занималась танцами, балетом, а также футболом. Во взрослом возрасте совместила активный образ жизни с семейным уютом – сейчас она является мамой двух сыновей.

"В 2008 году по программе обмена студентов продолжила обучение в Магдебурге, Германия, где и осталась. В 40 лет Екатерина победила в конкурсе красоты сначала на местном этапе в городе Остерне, затем приняла участие в национальном конкурсе, где среди более 20 участниц попала в пятерку финалисток", – сообщила Юлия Павлюк.

Финальный этап конкурса включал не только дефиле и фотосессии, но и интеллектуальные испытания. Участницы демонстрировали мировоззрение, умение аргументированно выражать мысли и собственную гражданскую позицию. По словам близких, именно этот этап стал одним из ключевых для высокого результата украинки.

Сама Екатерина Вагнер после конкурса отметила, что воспринимает титул как возможность для дальнейшей общественно полезной деятельности. Она отметила, что ее путь начался во Франконии, где она пустила корни, создала семью и активно занималась работой, волонтерством и спортом. По ее словам, этот регион навсегда останется частью ее личной истории.

Ранее OBOZ.UA писал, кто стал "Мисс Украина 2025" и что о ней известно. Для новой обладательницы короны это не финал, а начало нового этапа – с подготовкой к международному конкурсу и участием в общественных проектах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!