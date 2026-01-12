Страстная сцена между Цымбалюком и Цымбалару не на шутку возмутила украинцев: режиссеру пришлось вмешаться

Откровенная сцена между украинскими актерами Тарасом Цымбалюком и Анастасией Цымбалару в предстоящем фильме "Когда ты разведешься?" взбудоражила сеть. Реакция зрителей на страсть между звездами была насколько острой, что режиссеру комедии Алексею Комаровскому пришлось вмешаться в обсуждение.

Кадры из будущей картины появились в Instagram-профиле автора. За сутки короткое видео прокомментировали более 100 пользователей, среди которых были и хейтеры романтического шоу "Холостяк", где Тарас Цымбалюк участвовал в прошлом году.

Чтобы предотвратить на корню возможные спекуляции вокруг "романа" между актерами, режиссер четко объяснил: "В кадре – страсть. За кадром – взаимоуважение и дружба". Однако это не помогло уберечь страницу от наплыва хейтеров.

"Блин, после "Холостяка" от таких кадров с Цымбалюком хочется блевать", "И как с ним можно целоваться", "Гадость", "Актер должен быть носителем культуры! Это интеллигенция", "Вам не стыдно снимать такой разврат?" – говорится в части комментариев, щедро разбавленных противоположными по смыслу комплиментами.

Режиссер в ответ заверил, что лента точно найдет положительный отклик в сердцах украинцев.

"Это лишь небольшая сценка из очень позитивного фильма, который вы оцените. Поверьте", – написал создатель комедии.

Почему критикуют Тараса Цымбалюка

Зрители и некоторые участницы шоу "Холостяк" раскритиковали актера после того, как он признал, что пошел на проект в первую очередь ради популярности, а не для поиска любви. Цымбалюк заявил, что выбирал победительницу, прислушиваясь к советам продюсеров, что возмутило аудиторию, которая ожидала реальных чувств.

