Глава МИД Норвегии прибыл с визитом в Киев и объявил о новом пакете помощи Украине

В понедельник, 12 января, министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде прибыл в Киев. В рамках визита глава МИД рассказал о новом пакете помощи для Украины.

Об этом в Х (бывший Twitter) сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Он уже встретился со своим норвежским коллегой и вместе с ним почтил память погибших украинских защитников.

"Рад приветствовать Эспена барта Эйде в Киеве в этот холодный зимний день. Украина и Норвегия – близкие союзники с многовековой общей историей. Мы начали с чествования памяти наших погибших защитников, которые отдали свою жизнь, защищая Украину и наши общие ценности", – говорится в заметке Сибиги.

Во время совместного брифинга с Андреем Сибигой, Эйде объявил о новом пакете помощи для Украины. Норвегия выделит 400 миллионов долларов, из них 200 миллионов сразу направят на восстановление энергетической инфраструктуры.

"Мы показываем нашу солидарность с Украиной, и вовлеченность в наши общие цели. И мы будем продолжать оказывать непосредственно помощь гражданскому населению", – отметил глава норвежского МИДа.

