В конце 2025 года федеральное правительство выделило средства для достройки мощностей на нескольких ТЭЦ и ТЭС в Москве и области, обосновав свое решение имеющимся энергетическим дефицитом.

Видео дня

Интересно, что о хроническом дефиците мощностей в Иркутский области и в части отдаленных регионов рф, которые не подключены к единой энергосистеме рф, просто забыли. А действительно, эти регионы ведь далеко от Москвы, поэтому наверняка им даровали суверенное право выключать свет по очередям и без участия украинских дронов.

Интересно, что постановление федерального правительства настолько подробно описывает планы по достройке мощностей, что я буду очень удивлен, если наши украинские силовики не воспользуются этим документом и не "помогут" Мосэнерго строить все уже с нуля.