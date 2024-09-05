'Называет себя кроликом': Дюбуа пожелал Фьюри побить Усика в реванше

Британский супертяж Даниель Дюбуа (21-2, 20 КО) выразил надежду на то, что Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) победит Александра Усика (22-0, 14 КО) в реванше. Бывший соперник нашего соотечественника при это добавил, что украинец великолепно проявил себя в королевском дивизионе.

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Об этом Дюбуа, который 21 сентября подерется с Энтони Джошуа (26-3, 23 КО), заявил в интервью YouTube-каналу Frank Warren's Queensberry Promotions. Кроме того, 26-летний уроженец Лондона выразил готовность снова выйти в ринг против Усика, которому он проиграл в минувшем году техническим нокаутом.

"Я надеюсь, что Фьюри это сделает, надеюсь, что Фьюри победит. Но Усик хороший боец, так что посмотрим. Усик определенно себя хорошо проявил. Он называет себя кроликом, но он хорош, очень хорош. Реванш с Усиком? Может быть. Да! Определенно, еще раз пройти через это. Но надо сфокусироваться на ближайшем бое", – сказал Дюбуа.

Напомним, что в первом поединке Усик победил Фьюри раздельным решением судей – 114:113, 113:114, 115:112 – и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Через месяц после боя украинец был вынужден отказаться от пояса Международной федерации бокса (IBF), за который 21 и подерутся Джошуа и Дюбуа.

Позже стало известно, что IBF не оставила выбора Усику. Эта ситуация возмутила главу Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дану Уайта. Сам украинец прокомментировал свое решение. Фьюри и Усик проведут реванш 21 декабря. Уже известны фантастические призовые за второй поединок боксеров.

Наш соотечественник поделился ожиданиями от второго боя с Тайсоном и ответил на обвинения в мошенничестве во время боя с Фьюри 18 мая. Кроме того, Александр прокомментировал травму, которую получил в поединке.

Украинец огласил свой радикальный план на продолжение карьеры после реванша с Тайсоном. Усик назвал самый сложный момент боя с британцем. Также наш боксер откровенно высказался о своем сопернике. Тренер Сергей Лапин рассказал, чего ждет от реванша его подопечного с британцем.

Кроме того, россиянин Александр Поветкин приписал РФ успехи нашего соотечественника. А бывший чемпион мира Карл Фроч назвал бумажным титул Усика, который разыграют Джошуа и Дюбуа.

Как сообщал OBOZ.UA, российский тренер по боксу Андрей Ивичук назвал Тайсона Фьюри победителем будущего реванша с Александром Усиком. А сам украинец назвал единственного боксера, с которым ему интересно подраться после второго боя с британцем.

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