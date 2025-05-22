'На этом все заканчивается': в команде Усика назвали Дюбуа примитивным боксером

Объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) победит Даниеля Дюбуа (22-2, 21 КО) в реванше боксеров, который состоится через два месяца. Британец хоть и победил не так давно своего соотечественника Энтони Джошуа (28-4, 25 КО), однако в этом не так много его заслуги.

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Такое мнение в интервью Norske Bettingsider выразил директор команды нашего соотечественника Сергей Лапин-младший, пишет портал fightbookmma.com. По словам менеджера, Дюбуа обладает одним-единственным козырем – сильным ударом, который Усик легко нивелирует благодаря своей скорости.

"Дюбуа – хороший молодой парень с сильным ударом, но на этом все заканчивается для него. Тяжелый удар – его главное преимущество. Он обладает только одним умением. Да, у него было несколько приличных боев, я даже присутствовал на его бою с Джошуа. Но давайте будем честны: это Джошуа проиграл тот бой, а не Дюбуа выиграл. Это будет психологическая битва, где такой большой парень с тяжелым ударом, как Даниель, может начать чувствовать себя загнанным в ловушку", – сказал Лапин.

Ранее искусственный интеллект сказал, в каком точно раунде закончится реванш Усика и Дюбуа. Также он называл самое уязвимое место украинца в поединке. А букмекеры неожиданно сменили котировки на бой.

Александр и Даниель подерутся 19 июля в Лондоне. Боксеры уже успели провести дуэль взглядов на стадионе "Уэмбли", во время которой Дюбуа толкнул Усика. Наш соотечественник отреагировал на эту провокацию. А перед пресс-конференцией украинец совершил неожиданный поступок.

В августе 2023 года Александр выиграл нокаутом в девятом раунде. Скандальной получилась пятая трехминутка. Тогда Дюбуа нанес удар Усику в живот, и тот оказался на канвасе. Рефери признал это ударом ниже пояса и дал украинцу прийти в себя.

Это вызвало негодование в команде британца. Фрэнк Уоррен подал апелляцию на результат поединка, но она была отклонена. Статистика боя продемонстрировала тотальное доминирование Усика.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик рассказал о том, с кем собирается провести свой последний бой на профессиональном ринге. Также стало известно, что ждет украинца после реванша с Даниелем Дюбуа. В свою очередь, сам британец указал на особенность украинцев.

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