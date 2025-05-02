'Вы знаете украинцев': Дюбуа рассказал, чем Усик выводит его из себя

Обладатель пояса Международной федерации бокса (IBF) Даниель Дюбуа (22-2, 21 КО) признался, что его нервирует умение украинских боксеров ментально побеждать соперников. Британец отметил, что Александр Усик (23-0, 14 КО) выглядел невероятно спокойным во время дуэли взглядов боксеров накануне реванша.

Видео дня

Об этом Дюбуа заявил в интервью изданию The Guardian. 27-летний супертяж из Лондона подчеркнул, что в предстоящем противостоянии с Усиком ему важно соблюдать психологическую стойкость. Кроме того, британец выразил уверенность в том, что у него есть преимущество в силе.

"Я хочу как следует избить его 19-го числа. Но вы знаете украинцев – они делают всю эту работу над разумом и контролируют разум. Но мне просто нужно быть вести себя правильно – физически и духовно. Этого будет достаточно. Я думаю, что Усик достаточно скучный парень. Он сам себе на уме, это гребанная менталка. Это все психология, но когда эти парни чувствуют настоящую боль и жар, их можно пройти. Если на вашей стороне сила, вы можете сделать что угодно. Я не думаю, что он сможет справиться с болью и огнем, которые я собираюсь принести", – сказал Дюбуа.

Украинец и британец проведут реванш 19 июля в Лондоне. Боксеры уже успели провести дуэль взглядов на стадионе "Уэмбли", во время которой Дюбуа толкнул Усика. Наш соотечественник отреагировал на эту провокацию. А перед пресс-конференцией Александр совершил неожиданный поступок.

До этого искусственный интеллект Grok сказал, в каком раунде закончится реванш Александра и Даниеля. Кроме того, он назвал главную уязвимость украинца в бою с британцем.

Напомним, в августе 2023 года Александр выиграл нокаутом в девятом раунде. Скандальной получилась пятая трехминутка. Тогда Дюбуа нанес удар Усику в живот, и тот оказался на канвасе. Рефери признал это ударом ниже пояса и дал украинцу прийти в себя.

Это вызвало негодование в команде британца. Фрэнк Уоррен подал апелляцию на результат поединка, но она была отклонена. Статистика боя продемонстрировала тотальное доминирование Усика.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик рассказал о том, с кем собирается провести свой последний бой на профессиональном ринге. Также стало известно, что ждет украинца после реванша с Даниелем Дюбуа.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!