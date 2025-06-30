'Мы видим все': в команде Усика раскрыли детали подготовки к реваншу с Дюбуа

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (23-0, 14 КО) внимательно изучает записи боев Даниеля Дюбуа (22-2, 21 КО) во время подготовки к реваншу. Также наш соотечественник работает над исправление собственных ошибок в предыдущих поединках.

Видео дня

Об этом директор команда Усика Сергей Лапин рассказал в интервью Daily Mail. По словам специалиста, он специально создал для своего подопечного нарезку с последних шести поединков Дюбуа, который они вместе с боксером внимательно изучают на предмет различных аспектов ведения боя.

"Я сделал специальное видео для этого тренировочного лагеря. На нем все ошибки Даниела из предыдущих боев, а также из первого боя с Александром Усиком. Видео также включает ошибки Усика, которые мы исправили. У нас около 10 разных людей, которые просматривают отснятый материал, поэтому мы разбираем все детали его стиля. Мы видим, как работают его ноги, как он наносит удары, мы видим все. И ясно, что Усик снова его победит", – сказал Лапин.

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