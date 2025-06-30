"Мы видим все": в команде Усика раскрыли детали подготовки к реваншу с Дюбуа
Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (23-0, 14 КО) внимательно изучает записи боев Даниеля Дюбуа (22-2, 21 КО) во время подготовки к реваншу. Также наш соотечественник работает над исправление собственных ошибок в предыдущих поединках.
Об этом директор команда Усика Сергей Лапин рассказал в интервью Daily Mail. По словам специалиста, он специально создал для своего подопечного нарезку с последних шести поединков Дюбуа, который они вместе с боксером внимательно изучают на предмет различных аспектов ведения боя.
"Я сделал специальное видео для этого тренировочного лагеря. На нем все ошибки Даниела из предыдущих боев, а также из первого боя с Александром Усиком. Видео также включает ошибки Усика, которые мы исправили. У нас около 10 разных людей, которые просматривают отснятый материал, поэтому мы разбираем все детали его стиля. Мы видим, как работают его ноги, как он наносит удары, мы видим все. И ясно, что Усик снова его победит", – сказал Лапин.
ЧТО ИЗВЕСТНО О РЕВАНШЕ УСИК – ДЮБУА
- Бой состоится 19 июля в Лондоне.
- На кону будут стоять пояса WBC, WBA, IBF, WBO, IBO и звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
- Общий призовой фонд составит более 200 миллионов долларов и принесет соперникам рекордные гонорары в карьере.
- Боксеры уже успели провести дуэль взглядов на стадионе "Уэмбли", во время которой Дюбуа толкнул Усика. Наш соотечественник отреагировал на эту провокацию. А перед пресс-конференцией украинец совершил неожиданный поступок.
- Новозеландец Джозеф Паркер (35-3, 24 КО) назвал однозначного победителя реванша боксеров.
- Усик выразил полную уверенность в том, что победит Дюбуа.
- Искусственный интеллект сказал, в каком точно раунде закончится реванш. Также он называл самое уязвимое место украинца в поединке.
- В команде британца восхитились Усиком и вспомнили о войне в Украине.
КАК ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ БОЙ УСИКА И ДЮБУА
- В августе 2023 года украинец выиграл нокаутом в девятом раунде.
- В пятом раунде произошел скандальный момент, когда Дюбуа нанес удар Усику в живот, и тот оказался на канвасе. Рефери признал это ударом ниже пояса и дал украинцу прийти в себя и продолжить бой.
- Промоутер британца Фрэнк Уоррен подал апелляцию на результат поединка, но она была отклонена. Статистика боя продемонстрировала тотальное доминирование Усика.
Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик сенсационно прекратил сотрудничество с многолетним промоутером Александр Красюком. А тренер Даниеля Дюбуа оскорбительно высказался в адрес украинца.
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