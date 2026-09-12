"Не будет зависеть от России, если его поддержат США": Зеленский высказался о членстве Украины в НАТО

Вопрос о членстве Украины в НАТО не будет зависеть от России, если США поддержат вступление Киева в Альянс. Сейчас Украина продолжает двигаться к НАТО и стремится получить после завершения войны максимальные гарантии безопасности.

Видео дня

Об этом во время встречи с украинской общиной в Канаде заявил президент Владимир Зеленский. Кроме того, он сообщил о прогрессе в переговорах о вступлении Украины в ЕС и подчеркнул намерение открыть все переговорные кластеры до 1 января.

Украина не отказывается от перспективы членства в НАТО

По словам главы государства, Украину часто пытаются подтолкнуть к таким форматам соглашений, которые могли бы удовлетворить Россию и фактически исключить перспективу членства Киева в НАТО. В то же время украинская сторона продолжает двигаться к Альянсу и стремится добиться максимально надежных гарантий безопасности после завершения войны.

Президент отметил, что главной целью является не только прекращение боевых действий, но и создание таких условий, при которых Россия не сможет начать новую войну против Украины.

"Когда Соединенные Штаты Америки будут уверены, что Украине нужно НАТО, я уверен, что с этого момента это не будет зависеть от Российской Федерации", – подчеркнул он.

Зеленский заявил, что после завершения войны Украина будет стремиться получить максимально надежные гарантии безопасности. Речь идет, в частности, об экономической поддержке в рамках Евросоюза и стратегических гарантиях со стороны НАТО.

Украина сделала шаг к членству в ЕС

В то же время президент назвал будущее членство Украины в ЕС взаимовыгодным для обеих сторон. По его словам, Киев может укрепить европейскую безопасность благодаря собственному военному опыту, специалистам и технологиям, поэтому Украину все чаще воспринимают не как сторону, которая лишь нуждается в помощи, а как "равноправных партнеров, сильных партнеров, обеспечивающих безопасность".

Отдельно Зеленский сообщил о прогрессе в переговорах о вступлении в ЕС. Украина уже открыла первый и шестой переговорные кластеры и готовится приступить к работе еще по двум, а стратегической целью остается открытие всех кластеров до 1 января.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Зеленский подчеркивал, что вступление Украины в НАТО станет лучшей гарантией безопасности для всех членов Альянса, поскольку появление мощной и опытной армии существенно снизит риск новой российской агрессии. Украина готова уже сейчас делиться с партнерами уникальным практическим опытом в рамках инициативы "дрон-дил".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!