Гераскевич четырьмя словами отреагировал на дисквалификацию на ОИ-2026

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич признался, что опустошен решением Международного олимпийского комитета (МОК) дисквалифицировать его на Играх-2026. Нашего соотечественника сняли с соревнований прямо перед их стартом за то, что он намеревался выйти на трассу в шлеме с изображением погибших в результате вторжения РФ спортсменов.

На своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter, Гераскевич оставил послание болельщикам лишь из четырех слов. "Это цена нашего достоинства", – написал 27-летний киевлянин под своим фото в "шлеме памяти", как уже успели окрестить головной убор украинца.

В комментарии Associated Press наш соотечественник, который накануне показал лучшее время в тренировочных заездах, подчеркнул, что у него просто нет слов после решения МОК. "Сложно что-то сказать или выразить чувство словами. Это пустота", – приводит слова Владислава The Guardian со ссылкой на информагентство.

А в разговоре с Reuters украинец резюмировал ситуацию: "Я дисквалифицирован с гонки. Я не смогу насладиться своим олимпийским моментом".

Напомним, в МОК цинично заявили, что давали "последний шанс" Гераскевичу для выхода из ситуации. А президентка организации Кирсти Ковентри назвала шлем украинца "мощным посылом", который нарушает правила. До этого Владиславу предлагали почтить память соотечественников траурной повязкой. В ответ лидер "сине-желтых" поставил МОК на место.

Как сообщал OBOZ.UA, решение МОК в отношении Владислава Гераскевича раскритиковал президент Украины Владимир Зеленский. А легендарный хоккеист Доминик Гашек уличил комитет в трусости перед Россией.

