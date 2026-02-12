Цены в 5 раз выше, чем в Европе, а выбор ограничен: украинка раскрыла неожиданные минусы далекой страны

Большинство украинцев, которые выехали из Украины из-за войны, осели в Европе, но некоторые отправляются дальше. Среди стран, которые они выбирают – Аргентина, которая может удивить высокими ценами, низкими зарплатами и сильным налоговым контролем.

Об этом сообщила украинка Лика Шапошник(a.shaposhnyk), которая переехала в Аргентину в 2025 году. Сейчас она живет в Буэнос-Айресе и за это время определила ряд недостатков, которыми характерны для Аргентины.

Локация

Этот пункт является как плюсом, так и минусом. Аргентина расположена вдали от большинства вооруженных конфликтов, но из этого следует, что в Европу лететь долго и дорого. Поэтому часто навещать родных не получится.

Ассортимент товаров и цены

"Из-за длительной неудачной внутренней политики, высоких налогов и пошлин импортной продукции мало, а цены на нее в 3-5 раз выше, чем в Европе или США", – объяснила украинка.

По ее словам, за последние полгода ситуация немного улучшилась – начали открываться известные международные магазины, а на полках появляется больше европейских товаров. Впрочем их выбор все еще ограничен.

Вместе с тем Лика называет качество товаров местного производства – одежды, детских вещей, бытовых товаров – посредственным. В целом это объясняется нехваткой качественного сырья и слабой конкуренцией. Цены на продукты в Аргентине такие:

шампанское – 152 грн;

– 152 грн; сидр – 60-78 грн;

– 60-78 грн; шоколад – 200 грн за 175 г;

– 200 грн за 175 г; конфеты Ferrero Rocher – 580 грн за пачку весом 300 г;

Ferrero Rocher – 580 грн за пачку весом 300 г; молотый кофе – 480 за пачку весом 260 г;

– 480 за пачку весом 260 г; упаковка яиц (30 шт.) – 232 грн;

(30 шт.) – 232 грн; клубника – 145 грн за 500 г;

– 145 грн за 500 г; консервированный горошек – 89 грн;

– 89 грн; консервированная кукуруза – 83 грн;

– 83 грн; креветки – 320 грн за 420 г;

– 320 грн за 420 г; говяжьи стейки – 217 грн за 585 г, 363 грн за 840 г или 432 грн/кг;

– 217 грн за 585 г, 363 грн за 840 г или 432 грн/кг; молоко безлактозное – 81 грн;

– 81 грн; сливочное масло – 68 грн за 200 г;

– 68 грн за 200 г; мука – 27 грн/кг;

– 27 грн/кг; сыр тостовый плавленый – 78 грн;

– 78 грн; вареная колбаса – 93 грн за 300 г;

– 93 грн за 300 г; сыр пармезан – 104 грн за 200 г;

– 104 грн за 200 г; ветчина – 145 грн за 150 г;

– 145 грн за 150 г; сливочный сыр – 93 грн/кг;

– 93 грн/кг; сахар – 41 грн/кг;

– 41 грн/кг; майонез – 58 грн;

– 58 грн; Coca-Cola – 145 грн за 2,2 л;

– 145 грн за 2,2 л; чипсы Lay's – 93 грн.

Налоговый контроль.

Для осуществления онлайн-заказа, крупной покупки, покупки билетов или даже в супермаркете (от определенной суммы) нужно указывать свой DNI. Это основной документ, удостоверяющий личность для граждан Аргентины, а также иностранцев, временно или постоянно проживающих в стране.

"Налоговая видит и контролирует почти все, что ты покупаешь", – констатирует девушка.

Работа и зарплаты

Зарплаты в Аргентине не соответствуют стоимости жизни. Хотя работу найти можно, средняя зарплата в стране – это ориентировочно 600 долларов, а аренда жилья – от 500.

"В идеале здесь нужно иметь удаленную работу или собственное дело", – говорит Лика.

Ритм жизни

Аргентинцы не переживают по поводу многих вещей и живут в режиме "лайт". Это сказывается на качестве строительства, ремонтов, уборке.

В этой стране такси в 80% случаев запросто приедет грязное или сломанное, а в ресторане блюдо за 40 долларов могут подадут в надбитой тарелке. "Никто сильно не заморачивается и им так ок", – говорит блогерша.

Безопасность

Латинская Америка в целом, и Аргентина как ее часть, известны своей высокой криминогенностью. Но Лика говорит, что уровень безопасности здесь можно сравнить с Барселоной или другими крупными туристическими городами.

"Все зависит от района и конкретного города. Мы спокойно гуляли вечером по центру Бенос-Айреса, пользовались телефонами, доставали деньги в метро и чувствовали себя абсолютно безопасно. А вот в курортном городе Мардельплата у нас ограбили дом знакомых", – делится девушка.

Инфляция.

Лика говорит, что до 2024 года инфляция в Аргентине была космической. Но сама она этого уже не застала, переехав в начале 2025-го.

"Роста цен или ухудшения мы не увидели. Наоборот, за этот год курс песо выровнялся относительно доллара. Официальные и неофициальные курсы сравнялись, а в банке со счета можно свободно снимать доллары", – говорит Лика.

