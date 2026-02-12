Все началось с песен Ярмака и Соловий: казахский блогер, который выучил украинский, поразил сеть своей историей переезда в Одессу во время войны

Казахский блогер Иман поделился личной историей, как решился переехать с родины в Одессу во время большой войны и выучить украинский язык. По словам инфлюенсера, знакомиться с нашей страной он начал еще в детстве, а прослушивая творчество отечественного рэпера Александра Ярмака (Yarmak) искренне возмущался террористическому нападению России на территорию Украины.

В более старшем возрасте Иман полностью проникся украинской культурой, поэтому и принял окончательное решение сменить место жительства. Об этом он рассказал на личной странице в TikTok.

"Мне кажется, самое первое знакомство с украинской культурой было, когда мне сестра отдала свой старый телефон, и там была песня "Сердце пацана". Я был маленький, но послушал и подумал, что Ярмак крутой. Потом в 2014 году началась война. Ярмак выпустил песню "22". Я ее слушал, проникся этим всем, и думал: "Что делает Россия?". Появилось осознание, почему людям безразлично. Понимаете, 13-летний мальчик о таком думал", – вспомнил блогер.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика

В 18 лет Иман уехал на заработки в Южную Корею, где познакомился с девушкой из Белгорода. По словам блогера, они начали строить отношения, а тогдашняя партнерша постоянно расхваливала Украину и наш народ: "Она включала мне песни KAZKA, Кристины Соловий. Россиянка пыталась меня украинизировать".

Через год инфлюенсер разошелся с уроженкой Белгорода, о чем отнюдь не жалеет. Как отметил Иман, после начала большой войны девушка, которая ранее рассыпалась в комплиментах Украине, начала публиковать фото в футболке частной военной компании "Вагнер", а также посты в поддержку российского диктатора Владимира Путина.

"Позже я начал активно снимать контент, заходил в чат-рулетку. Я полностью проникся украинской культурой. Решил переехать, снимать здесь контент. Я учу язык, стараюсь сделать это на сто процентов. Буду общаться как соловей", – поделился интернет-деятель.

Видео Имана спровоцировало довольно бурное обсуждение в сети. В комментариях под постом украинцы начали хвалить хороший соловьиный блогера и благодарить за адекватную позицию, а некоторые граждане Казахстана делились собственными историями знакомства с Украиной.

"Ты красавец. Скоро будешь лучшим украинским блогером. Удачи".

"Наш казак".

"Казах из Алматы. В 2022 году, наверное, услышал ТНМК. Еще был на Крещатике в моем любимом Киеве, там замечательные люди. Свет победит тьму! Не сомневаемся!".

"Интересная история человека, который умеет думать".

"А еще говорят, что музыка не имеет большого влияния".

"Очень хорошо говоришь по-украински".

