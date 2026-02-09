Старый курс больше не действует: в украинских обменниках заметно переписали стоимость доллара

За выходные в украинских банках существенно снизился курс наличного доллара. В полдень понедельника 9 февраля его определили в средние 42,7/43,2 грн (покупка/продажа). Это сразу на 19 коп. ниже в покупке и на 15 коп. в продаже, чем было вечером пятницы 6 февраля.

В целом же, крупные учреждения продают валюту по 43,19-43,4 грн. Так:

ПриватБанк – 43,2 грн;

Райффайзен Банк – 43,2 грн;

ПУМБ – 43,4 грн;

Юнекс Банк – 43,19 грн;

Сенс Банк – 43,2 грн;

Укрсиббанк – 43,3 грн;

Прокредит Банк – 43,3 грн;

Таскомбанк – 43,25 грн;

абанк – 43,3 грн.

Покупают же они ее по 42,35-42,8 грн. В частности:

ПриватБанк – 42,6 грн;

Райффайзен Банк – 42,8 грн;

ПУМБ – 42,8 грн;

Юнекс Банк – 42,35 грн;

Сенс Банк – 42,75 грн;

Укрсиббанк – 42,7 грн;

Прокредит Банк – 42,63 грн;

Таскомбанк – 42,7 грн;

абанк – 42,6 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Новый курс установили и в обменниках – однако, в отличие от банков, повысили его. Там стоимость валюты находится на среднем уровне 42,6/43,22 грн (покупка/продажа). Это:

на 12 коп. выше в покупке;

на 4 коп. в продаже.

Прогноз курса доллара на неделю

В то же время, в Украине ожидается существенное изменение курса наличного доллара. Как рассказал OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, на текущей неделе (заканчивается 15 февраля) стоимость валюты в банках и обменниках будет находиться в пределах 42,5-43,75 грн.Таким образом, и там, и там не исключается удешевление валюты в покупке при удорожании в продаже.

При этом, подчеркивается, в целом на наличном рынке разница между курсами покупки и продажи будет оставаться в прежних пределах. В частности:

до 0,5-0,6 грн в банках;

до 0,6-1 грн в обменниках.

Кроме того, отмечается, разница курсов покупки в банках составит 0,2-0,3 грн и 0,3-0,5 грн в обменных пунктах.

А разница курсов продажи – 0,1-0,2 грн в банках и 0,3-0,5 грн в обменниках.

В целом же, отметил банкир, в середине февраля валютный рынок Украины войдет в период относительной сбалансированности – без резких колебаний. В частности, объяснил он, будет наблюдаться постепенное выравнивание рынка "после активного начала года". Что, считает Лесовой, может "сформировать на длительное время новый тренд".

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, в экспертной среде не советуют украинцам вкладывать все свои сбережения только в доллары. Более того, там также предостерегают от инвестирования лишь в валюту. По словам специалистов, оптимальным вариантом будет вложить в этот инструмент лишь 50% сбережений. Остальное же рекомендуется инвестировать в гривневые инструменты, вроде военных облигаций.

