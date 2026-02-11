Их жестоко убила Россия и запрещает МОК: кто из украинцев изображен на скандальном 'шлеме памяти' олимпийца Гераскевича

Уже третий день украинский скелетонист Владислав Гераскевич и его "шлем памяти", посвященный убитым РФ спортсменам, остаются одной из главных тем Олимпиады-2026. МОК запретил его использование, каким-то чудом усмотрев в нем пропаганду или дискриминацию, но это только подогрело интерес к киевлянину и жертвам РФ, среди которых и уже титулованные атлеты, и дети, которые только начинали свой путь.

OBOZ.UA на основе перечня от Спорткомитета собрал информацию о тех спортсменах, которые изображены на шлеме Гераскевича и получили шанс быть увиденными на Олимпийских играх.

1. ЕВГЕНИЙ МАЛЫШЕВ (биатлон). Бывший биатлонист юношеской сборной Украины Евгений Малышев погиб в первые дни полномасштабного вторжения РФ – во время боя под Харьковом. Молодому спортсмену было всего 19 лет.

2. ДМИТРИЙ ШАРПАР (фигурное катание). 26-летний украинский фигурист Дмитрий Шарпар был убит российскими оккупантами в боях под Бахмутом в январе 2023-го. Во время своей спортивной карьеры Дмитрий выступал в соревновании спортивных пар с Анастасией Побиженко, был призером чемпионатов Украины среди юниоров, а также вице-чемпионом страны среди взрослых в сезоне-2015/2016.

Вместе с Побиженко Шарпар участвовал в зимних Юношеских Олимпийских играх-2016 и сумел пробиться в топ-10. Там, в Лиллехаммере, также соревновался и Гераскевич. После завершения карьеры харьковчанин стал артистом циркового шоу на льду "Гранд", а после полномасштабного вторжения РФ фигурист отправился защищать Украину и родной город.

3. МАКСИМ ГАЛИНИЧЕВ (бокс). 22-летний, но уже титулованный украинский боксер Максим Галиничев погиб в боях с российскими оккупантами на Луганщине. Чемпион Европы среди молодежи и призер юношеских Олимпийских игр добровольно отправился защищать свою землю в мае 2022-го, но в марте 2023-го его боевой путь закончился в районе Червонопоповки.

Первый серьезный успех пришел к уроженцу Шостки, когда он стал бронзовым призером чемпионата Украины: "Потом себе сказал: на следующих соревнованиях надо выиграть". Галиничев продолжал прогрессировать и в 2017-м, в 17 лет, выиграл "золото" чемпионата Европы среди молодежи, одолев всех своих соперников "всухую" – 5:0. А потом подтвердил титул в 2018-м в категории до 56 кг и завоевал путевку на летние Юношеские ОИ-2018 в Буэнос-Айресе, где получил "серебро".

Менее чем за месяц до полномасштабного вторжения – 30 января 2022 года – Галиничев стал чемпионом Украины по боксу среди спортсменов до 22 лет в весовой категории 54 кг. А уже в мае он сознательно отказался от участия в чемпионате Европы и пошел добровольцем в десантно-штурмовые войска. А дома отца ждала маленькая дочь Василиса...

4. АНДРЕЙ КУЦЕНКО (велоспорт). Велогонщик Андрей Куценко неоднократно становился чемпионом Украины, победителем и призером международных соревнований, участвовал в первенствах Европы и мира. В начале полномасштабного вторжения РФ мастер спорта международного класса вернулся из Италии, где жил вместе с семьей, и стал в ряды ВСУ.

Атлет служил в составе 47-й отдельной механизированной бригады "Магура", более двух лет воевал на самых горячих направлениях, но 3 июля 2024 года 35-летний Куценко погиб во время выполнения боевого задания на передовой.

5. АЛЕКСЕЙ ЛОГИНОВ (хоккей). Бывший вратарь хоккейного клуба "Белый Барс" из Белой Церкви Алексей Логинов погиб во время выполнения боевых задач в Северодонецком районе Луганской области. Алексей был воспитанником хоккейного клуба "Сокол", с которым в 2015-м стал бронзовым призером чемпионата Украины U17, а в 2017-м дебютировал во взрослом ЧУ за столичных "Ледяных Волков".

С "Белым Барсом" выиграл ЧУ среди молодежи и получил бронзовую медаль взрослого первенства. С 2022 года работал учителем географии в киевской школе №317, но добровольно встал на защиту страны, проходил службу в составе Национальной гвардии, однако его военная карьера оказалась недолгой. 14 ноября 2023-го герой погиб, а 25-го числа того же месяца ему должно было исполниться 24 года.

6. КАРИНА БАХУР (кикбоксинг). В ночь на 18 ноября 2025 года российская армия нанесла удар по Берестину (Харьковская область), унеся жизнь 17-летней чемпионки Украины и Европы по кикбоксингу Карины Бахур. Девушка пыталась добежать до подвального укрытия, когда получила смертельные осколочные ранения. Она умерла на операционном столе.

Карина Бахур была одной из сильнейших молодых спортсменок Украины. Среди ее достижений – звание чемпионки Европы 2023 и 2025 годов, призера чемпионата мира 2023 года, чемпионки Украины по казацкому поединку и кикбоксингу, а также звание мастера спорта Украины. В 2025 году она также получила звание мастера спорта по кикбоксингу ISKA. Девушка как раз готовилась к поездке на Кубок мира.

7. НИКИТА КОЗУБЕНКО (прыжки в воду). В июне 2025-го на войне с российскими оккупантами погиб мастер спорта Украины по прыжкам в воду Никита Козубенко, который после начала полномасштабного вторжения оставил работу тренера и присоединился к рядам Национальной гвардии. Во время очередного боевого задания 31-летний Никита получил травмы, несовместимые с жизнью.

Козубенко родился в Николаеве, где и увлекся прыжками в воду и нашел в них свое призвание. Становился неоднократным чемпионом и призером чемпионатов и Кубков Украины. С 2017 года работал тренером, которого просто обожали его воспитанники. Полномасштабная война заставила его оставить бассейн и вступить в ряды Национальной гвардии, но одно из боевых заданий стало последним.

8. РОМАН ПОЛИЩУК (легкая атлетика). 10 марта 2023 года в боях под Бахмутом погиб украинский прыгун в высоту Роман Полищук. В первые дни полномасштабного вторжения России легкоатлет со своими друзьями добровольно вступил в киевскую территориальную оборону. "Зато на работу завтра не надо", – шутил Роман.

Полищук начинал спортивную карьеру с прыжков в длину, но также увлекался скалолазанием и походами. Окончил кафедру экономической и социальной географии КНУ им. Шевченко, работал промышленным альпинистом, планировал открыть свой брендовый магазин и не переставал мечтать даже под обстрелами. Роман прошел бои за Киевскую и Херсонскую области, но героически пал под Бахмутом.

9. АНДРЕЙ ЯРЕМЕНКО (греко-римская борьба). 4 декабря 2025 года во время выполнения боевого задания на Запорожском направлении погиб украинский борец Андрей Яременко. В 2015-м спортсмен из Житомира стал чемпионом Украины, после чего был многократным призером областных и всеукраинских соревнований, отобрался в сборную и представлял страну на чемпионате мира среди кадетов, где занял 10-е место.

Получив степень магистра факультета физкультуры и спорта Житомирского государственного университета, Яременко мечтал реализовать себя еще и в тренерской деятельности, но после полномасштабного вторжения РФ мобилизовался в ряды ВСУ и служил оператором беспилотных систем. Он был настоящим профессионалом своего дела и всего 9 дней не дожил до своего 26-летия...

10. ТАРАС ШПУК (тренер Invictus Games). В сентябре 2025-го погиб бывший сотрудник фонда "Вернись живым" 34-летний Тарас Шпук. Тарас родился в Ивано-Франковске, имел позывной "Череп" и всю жизнь увлекался спортом – трейлом, бегом, велоспортом, хайкингом. Он был известен как многолетний тренер украинских команд на Invictus Games и Warrior Games. Именно благодаря его энергии в 2019 году в фонде началась системная работа с ветеранами и ветеранками.

Коллеги Тараса говорили, что без него развитие адаптивных видов спорта в Украине было бы невозможным. До этого Шпук прошел Революцию Достоинства, присоединился к армии еще в 2014 году, а после нового этапа российской агрессии снова стал в ряды защитников. Сначала он отвечал за коммуникацию с подразделениями, возил необходимое имущество на передовую, а затем присоединился к одному из спецподразделений.

11. ФЕДОР ЕПИФАНОВ (фехтование). В декабре 2023-го российские террористы убили титулованного украинского фехтовальщика Федора Епифанова. Федор был чемпионом и призером украинских соревнований по фехтованию на рапирах, членом национальной сборной и мастером спорта. Епифанов учился в Олимпийском профессиональном колледже имени Ивана Поддубного.

Однако после начала полномасштабного вторжения РФ тогда еще 18-летний Епифанов приостановил спортивную карьеру и ушел добровольцем на фронт.

12. ЕКАТЕРИНА ТРОЯН (легкая атлетика). 5 июня 2025 года, выполняя боевую задачу на Покровском направлении, погибла Екатерина "Мяу" Троян – оператор FPV-дронов 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины. Екатерина имела более тысячи успешных боевых вылетов, прошла Курск, но оккупанты остановили ее в Донецкой области.

В детстве и юношестве Троян профессионально занималась легкой атлетикой, тренировалась у известной наставницы Ирины Пустовойт вместе со звездами прыжков в высоту Юлией Левченко и Ириной Геращенко. Кроме этого, любила лыжные трассы Карпат, крутые склоны Альп, покорила Арарат и горы Андорры. Обожала сноубординг, йогу, скалолазание. Имела образование программистки и журналистки, работала в международной IT-компании, но после начала российского нашествия присоединилась к ВСУ.

13. ВЛАДИМИР АНДРОЩУК (легкая атлетика). Молодой украинский легкоатлет Владимир Андрощук погиб 25 января 2023 года под Бахмутом. Юноша с Хмельнитчины учился в профессиональном спортивном колледже в Броварах, в 2019 году выиграл чемпионат Украины по десятиборью среди спортсменов до 20 лет.

В 2020-м Андрощук представлял нашу страну на чемпионате Европы U-20, где занял шестое место в современном пятиборье. Однако после полномасштабного вторжения российских оккупантов 24-летний легкоатлет взял в руки оружие и пошел защищать свою землю и своих родных.

14. АЛЕКСЕЙ ХАБАРОВ (стрельба пулевая). В августе 2025 года на войне с российскими оккупантами погиб чемпион Украины и призер международных турниров по стрельбе Алексей Хабаров. В 2017 году Алексей стал победителем первенства Украины в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров с новым национальным рекордом.Еще в ноябре 2024 года Хабаров привез "серебро" с международного турнира в Румынии в миксте по стрельбе из винтовки, где выступал с Марией Шейниной.

Алексей создал на Полтавщине собственный спортивно-стрелковый клуб, был образцом для своих молодых воспитанников, которые уже выигрывали и становились призерами чемпионатов Украины. Однако впоследствии спортивную форму Алексей сменил на военную и присоединился к рядам ВСУ. А 21 августа пришло сообщение, что титулованный спортсмен и защитник Украины погиб во время боевого задания.

15. ДАРЬЯ КУРДЕЛЬ (спортивные танцы). Многократная победительница международных соревнований по спортивным танцам Дарья Курдель погибла 9 июля во время обстрела российскими оккупантами Ингулецкого района Кривого Рога. 20-летняя девушка тренировалась на спортплощадке со своим отцом, когда прилетел снаряд из реактивных систем залпового огня.

До приезда медиков прохожие оказали первую помощь пострадавшим. Но в больнице выяснилось, что у Дарьи осколками задеты сердце и печень. Спортсменка, которая училась в Криворожском юридическом профессиональном колледже, умерла в реанимации.

16. ИВАН КОНОНЕНКО (стронгмен). В декабре 2025-го стало известно, что украинский актер, звезда "Слуги народа", стронгмен, военный и командир взвода Иван Кононенко, которого почти год считали пропавшим без вести, таки погиб на фронте. До полномасштабной войны он много лет работал в киноиндустрии и спортивной среде.

В свое время Кононенко входил в команду легендарного строгмена и богатыря Василия Вирастюка, был призером и победителем десятков соревнований, в частности Ukraine Open 2006 Olimp Strongman. Ушел добровольцем на фронт весной 2022-го. После получения тяжелого ранения в 2023 году и реабилитации работал в ТЦК, однако впоследствии снова вернулся на передовую. 25 февраля 2025-го Иван Кононенко пропал без вести в Курской области.

17. АЛИНА ПЕРЕГУДОВА (тяжелая атлетика). 14-летняя тяжелоатлетка из Мариуполя Алина Перегудова была уникальной спортсменкой – в таком юном возрасте она выполнила норматив мастера спорта, попала в резерв сборной Украины и готовилась к чемпионату Европы. Девочка мечтала о больших победах и титулах, но началась полномасштабная война с РФ.

На момент вторжения атлетка училась в колледже спортивного профиля в Бахмуте, но из-за военных действий ее увезли к маме в Мариуполь. 28 февраля 2022-го Алина перестала выходить на связь, а в апреле стало известно, что она погибла – вместе с мамой Натальей вышли на улицу, и их накрыло осколками от снаряда. Обе погибли на месте. Вслед за ними выбежал брат Костя, и его убил снайпер.

18. КАТЕРИНА ДЯЧЕНКО (художественная гимнастика). Еще одной жертвой бомбардировок Мариуполя российскими оккупантами стала юная украинская гимнастка Екатерина Дяченко. Девочка 2011 года рождения находилась в доме, в который попал вражеский снаряд. В результате прямого попадания в дом Екатерины здание обвалилось, а спортсменка оказалась под обломками. Мать и брат попали в больницу, которая впоследствии также была уничтожена авиаударом.

Дяченко пророчили большое будущее, ведь она постоянно занимала на соревнованиях призовые места. Одна из весомых побед – накануне войны на международных соревнованиях во Львове. После чего она готовилась к Кубку Дерюгиных...

19. ВИКТОРИЯ ИВАШКО (дзюдо). Во время российской атаки на Киев 1 июня 2023 года государство-террорист цинично, в День защиты детей, унесло жизни 9-летней дзюдоистки Вики и ее мамы Ольги Ивашко. Мама с дочерью погибли во время обстрела, потому что не смогли попасть в укрытие – оно было закрыто.

Девочка несколько лет занималась в спортивном клубе Judo Master и на выходных накануне обстрела выходила на татами на соревнованиях в Киеве. Тренер Вики отмечала, что она была невероятным ребенком, смелым и жизнерадостным.

20. МАРИЯ ЛЕБЕДЬ (бальные танцы). 15-летняя Мария Лебедь погибла в результате ракетного удара по многоквартирному дому в Днепре. Она училась в 9-м классе 66-й школы Днепра, занималась бальными танцами, музыкой, увлекалась изучением английского языка и домашним цветоводством. Незадолго до трагедии Мария была избрана президентом ученической республики "Крылья".

21. НАЗАР ЗУЙ (бокс). Назар родился в Макеевке, где начал заниматься боксом. Впоследствии вместе с родителями переехал в Мариуполь, где увлекся футболом и стал участником одной из местных команд. Вместе с родителями жил в Центральном районе Мариуполя, но, когда началось полномасштабное вторжение, родной дом пришлось покинуть.

Собрав самое необходимое, они пошли искать убежище в здании "Мариупольтеплосети". На тот момент свободного места там уже не было, поэтому семья спустилась в подвал жилого дома №127 на проспекте Мира. 11 марта около 6 утра на первый подъезд этой многоэтажки оккупанты сбросили бомбу. Мама Ирина, папа Сергей и их 13-летний сын Назар погибли мгновенно.

