'Есть вещи важнее медалей': Гераскевич выступил с заявлением о своей дисквалификации на Олимпиаде-2026

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич категорично отверг любые обвинения Международного олимпийского комитета (МОК) в нарушении правил на Играх-2026. Наш соотечественник был дисквалифицирован с соревнований за то, что отказался подчиняться запрету и не надевать шлем с изображением погибших от рук армии РФ спортсменов.

В комментарии "Суспильному Спорт" Гераскевич подчеркнул, что ни капли не жалеет о своем поступке, ведь речь идет о память жертв российской агрессии. 27-летний киевлянин добавил, что хотел спокойно выступить в Милане и наладиться олимпийской атмосферой, а вместо этого получил скандал.

"Сегодня мы заплатили цену за наше достоинство. Считаю, что не нарушил никаких правил, отстаивал интересы страны – не столько страны, как память об этих спортсменах. Они этого заслуживают. К сожалению, МОК думает иначе, но в причинах будем разбираться дальше. Конечно, жаль, я не хотел этого скандала. Хотел быть частью этого спортивного праздника, который у меня тоже забрали. У нас были отличные тренировки, отличные результаты. Четко видели, что можем бороться за медали на этих Олимпийских играх. Я не жалею, как и четыре года назад. Есть вещи важнее медалей. Отстаивал в то, во что я верю", – сказал Владислав.

Напомним, в МОК цинично заявили, что давали "последний шанс" Гераскевичу для выхода из ситуации. А президентка организации Кирсти Ковентри назвала шлем украинца "мощным посылом", который нарушает правила. До этого Владиславу предлагали почтить память соотечественников траурной повязкой. В ответ лидер "сине-желтых" поставил МОК на место.

Как сообщал OBOZ.UA, решение МОК в отношении Владислава Гераскевича раскритиковал президент Украины Владимир Зеленский. А легендарный хоккеист Доминик Гашек уличил комитет в трусости перед Россией.

