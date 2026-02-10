'Играет на руку России', 'жалкие': мир обсуждает украинца, которому МОК запретил выступать на Олимпиаде в шлеме с погибшими атлетами, но он не послушался

Скандал вокруг знаменосца сборной Украины на Олимпиаде-2026 Владислава Гераскевича и его "шлема памяти" с изображением убитых РФ спортсменов продолжает набирать обороты. Скелетонист еще не начал соревнования, а лишь обкатал трек Кортина-д'Ампеццо на тренировке, а уже оказался среди самых обсуждаемых атлетов в медиа и социальных сетях.

О позорном решении МОК запретить Владиславу чествовать память своих коллег, которые были убиты российскими террористами, пишут и в Европе, и за океаном. И этим своим противодействием руководящий олимпийский орган только подогревает интерес к Украине и жертвам РФ.

BBC. Британский ресурс рассказывал о противостоянии Гераскевича и МОК в материале "Украинский скелетонист заявил, что шлем жертв войны запрещен" и статье "МОК запретил украинскому гонщику использовать "шлем памяти".

"Владислав Гераскевич утверждает, что Международный олимпийский комитет запретил его шлем с изображениями людей, погибших в войне на его родине, и это решение "разбивает ему сердце". 26-летний спортсмен носил шлем во время тренировки к Олимпиаде в Кортине и перед Играми пообещал использовать это мероприятие как платформу для привлечения внимания к конфликту", – отмечал журналист.

В материалах также упоминали 50-ю статью Олимпийской хартии, на которую ссылается МОК: "Никакие демонстрации или политическая, религиозная или расовая пропаганда не допускаются на любых олимпийских объектах, местах проведения или в других зонах". И цитировали Владимира Зеленского, который поддержал Гераскевича: "Эта правда не может быть неудобной, неуместной или называться "политической акцией на спортивных соревнованиях". Это напоминание всему миру о том, что такое современная Россия".

Во второй статье уже больше внимания уделили ответу Международного олимпийского комитета на запрос от НОК. В ней цитируют представителя МОК Марка Адамса, который пытался оправдать свой трусливый запрет и так называемый "компромисс", в рамках которого Владиславу позволят выйти на соревнования с черной повязкой, но не в шлеме.

"Мы сказали, что этот шлем противоречит вышеупомянутым правилам. Однако мы позволим ему носить черную повязку на рукаве во время соревнований. Он высказывался в социальных сетях, но мы считаем, что это хороший компромисс. На Олимпиаде соревнуются более 90 стран, тысячи спортсменов, есть ряд вещей, которые люди хотят отметить. Мы хотим, чтобы здесь было безопасное пространство для соревнований подальше от этого, в то же время позволяя им самовыражаться", – цитировали Адамса.

"Наше правило заключается в том, что мы должны защищать игровое поле, это сложно, и найдутся люди, которые попытаются обмануть систему, поэтому мы должны запретить лозунги", – нос спикер, хотя никаких лозунгов на шлеме Гераскевича нет.

Deutsche Welle. Немецкий ресурс расположил свежий материал о борьбе Владислава на стартовой странице спорта в англоязычной версии: "МОК запретил украинскому гонщику носить мемориальный шлем".

"Олимпийский комитет Украины во вторник обратился в МОК с просьбой разрешить Гераскевичу надеть "шлем памяти" на Играх Милан-Кортина. НОК настаивает, что дизайн не содержит политических лозунгов или дискриминационных элементов. МОК отклонил запрос накануне соревнований по скелетону, которые начнутся в четверг. Гераскевич, которого вообще считают претендентом на медаль на играх, сказал, что не может понять, как шлем "кому-то навредил", – говорится в статье.

Чешский Forum24 откровенно встал на сторону нашего спортсмена в статье "Международный олимпийский комитет играет на руку России. Он запретил чествование памяти погибших украинцев".

"Гераскевич ранее сообщал, что получил предупреждение от МОК, в котором его призвали воздержаться от любых публичных протестов против российской агрессии во время Игр. По его словам, Олимпийский комитет связался с украинской стороной после протестов юниорской сборной на Кубке Европы", – напомнил журналист развитие событий накануне Олимпиады.

Также в материале цитировали Владислава, который объяснял особое значение шлема: "На нем изображены некоторые спортсмены, которые погибли в течение последних четырех лет. Некоторые были частью олимпийской семьи, другие – детьми, которые попали под российский огонь. Это были люди, которые всю свою жизнь были связаны со спортом, они болели за нас, они были нашими друзьями".

"Он также отметил, что готов защищать себя юридически в случае окончательной дисквалификации. "Мы готовы обращаться в суд, в международный спортивный арбитраж CAS, куда угодно. Я не считаю это нарушением правил. Речь идет не о рекламе или каких-либо коммерческих мотивах", – говорится в статье.

Также отмечается, что в сентябре прошлого года Гераскевич был причастен к тому, что россиян не допустили к квалификации на Олимпийские игры по скелетону и бобслею, и в результате его инициативы Международная федерация лыжного спорта (FIS) в октябре продлила дисквалификацию России еще на один сезон. В январе он инициировал петицию с призывом к персональным санкциям против российских спортсменов.

L'Équipe. Несколько материалов посвятила борьбе украинца за свою экипировку ведущий спортивный ресурс Франции. Первый под названием "Некоторые из них были моими друзьями": В скелетоне на Олимпиаде-2026 Владислав Гераскевич разместит на своем шлеме портреты украинских спортсменов, погибших в войне".

"Владислав Гераскевич приехал в Италию не только для того, чтобы блистать в спорте. Специалист по скелетону также хочет использовать зимние Олимпийские игры, чтобы продолжать привлекать внимание к российскому вторжению в Украину. В этот понедельник украинец, которому скоро исполнится 27, появился на тренировке в шлеме, украшенном портретами соотечественников, погибших во время войны", – говорится в материале.

Журналисты даже назвали имена погибших атлетов на "шлеме памяти", правда перепутали боксера Павла Ищенко и чемпиона страны по богатырскому многоборью, который противостоял врагу. Также упомянули тяжелоатлетку Алину Перегудову, хоккеиста Алексея Логинова, актера и спортсмена Ивана Кононенко, прыгуна в воду Никиту Козубенко, стрелка Алексея Хабарова и танцовщицу Дарью Курдель. А также цитировали Гераскевича: "Некоторые из них были моими друзьями".

"Через четыре года после того, как на Олимпиаде в Пекине, за несколько дней до начала вторжения, он держал плакат "Нет войне в Украине", спортсмен добавил, что хочет уважать олимпийские правила, которые запрещают политические демонстрации, одновременно освещая тяжелое положение Украины", – подчеркнули в материале.

А вторая новость посвящена позорному решению МОК оставить запрет шлема, но разрешить соревноваться с черной лентой, чтобы отдать дань уважения погибшим атлетам: "Руководящий орган считает, что шлем "противоречит" статье 50 Олимпийской хартии, которая стремится избежать "любого вмешательства", в том числе "политического" или "религиозного", чтобы "все спортсмены могли сосредоточиться на своем выступлении".

И тут уже интереснее было читать именно комментарии: "Какой жалкий МОК, как всегда", "Это стыдно для МОК. Отдать дань уважения – это не политика. Серьезно, когда же мы перестанем все путать?", "О, действительно, шлем в честь жертв войны – это политика? МОК, ФИФА – нет разницы. Но действительно ли это странно, когда видишь, что эти учреждения не отвергают идею реинтеграции России в соревнования?".

"Жаль! Надо быть абсолютно ленивым, чтобы ввести такой запрет. Здесь нет ни насилия, ни провокаций, лишь простое желание сказать: "Мы никогда вас не забыли". Нет, руководящие органы хотят равнодушных спортсменов, которые не занимают никакой позиции. Какой это урок для людей, глубоко раненых из-за того, что их страна находится в состоянии войны? Я знаю контраргумент, но скажите мне, разве Южная Африка не подверглась оправданному бойкоту, в частности спортивному, из-за апартеида?", – задает справедливый вопрос один из читателей, ведь посланцам Кремля уже позволяют соревноваться.

CBC Olympics. Отслеживает скандальную историю в скелетоне и канадский ресурс. Его журналисты уже проинформировали своих читателей, что украинец снова пришел на тренировку в шлеме, который чествует коллег-спортсменов, погибших на войне, тогда как "МОК запретил это".

"МОК заявил, что шлем, украшенный изображениями около 20 спортсменов, погибших со времени российского вторжения в 2022 году, нарушает олимпийское правило относительно политических заявлений и предложил Гераскевичу возможность соревноваться с черной повязкой на рукаве, назвав это компромиссом. Гераскевич сказал, что не планирует носить повязку", – говорится в статье.

"Мы будем продолжать бороться за право соревноваться в этом шлеме, – сказал Гераскевич после двух тренировочных заездов во вторник. – Я искренне верю, что мы не нарушили ни одного закона и никаких правил". Он планирует снова надеть шлем на последних тренировочных заездах в среду перед отборочными заездами в четверг", – отмечает автор.

Кроме того журналист ресурса общался в Кортине с отцом и тренером Владислава Михаилом Гераскевичем и когда спросил его, будет ли продолжать его гонщик носить запрещенный шлем на соревнованиях, Гераскевич-старший подмигнул и ответил: "Посмотрим. Украинцы всегда двигаются вперед".

В статье отмечается, что Гераскевич занял четвертое место на прошлогоднем чемпионате мира и вообще считается претендентом на медаль Игр: "Он популярен среди других слайдеров в скелетоне и получил поддержку от многих из них не только в этот раз, но и с начала войны".

Цитировали даже по этому поводу действующего чемпиона мира и абсолютного фаворита Олимпиады британца Мэтта Уэстона: "Любая война или конфликт – это неправильно. Всегда есть способы обойтись без этого. Очень печально, что мы оказались в такой ситуации, когда нам приходится об этом говорить".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!