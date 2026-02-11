Текущие тренды

Как я и писал в прогнозе, экономика рф в этом году начнет лететь в пропасть. Несмотря на рост налогов, федеральный бюджет в январе 2026 получил на 3 млрд долл больший дефицит, чем в январе 2025. Официально замораживаются выплаты из Фонда национального благосостояния, который наполнялся из доходов от нефти и латал бюджетные дыры. Однако самый большой удар в перспективе – отказ Индии от российской нефти. Можно считать, что публичные заявления индусов о диверсификации являются подтверждением сделки с Трампом. Конечно, закупка российской нефти не упадет до нуля, и упадет не сразу – но "счет на табло". В этом ключе стоит браться с Турцию, которая вдруг решила нарастить потребление дешевой российской нефти.

Радикальна зміна орківської риторики. Від "целі СВО будут виконані" до "Трамп давай реалізовувати Анкоридж". Останнім часом багато обурення, що ніби-то Трамп не хоче змусити нас виконувати домовленості в Анкориджі, які судячи з усього передбачали зупинку по лінії фронту і передачу оркам всього Донбасу. Кращого сигналу про готовність домовлятись годі чекати.

На цьому фоні російська армія розпочала підготовку до весняно-літньої кампанії, зокрема, накопичення та поповнення резервів, акумуляція озброєння. Ці дії є абсолютно логічними, адже в контексті переговорів готовність воювати до кінця є картою тиску. Я переконаний, що буде навіть більше, якісь ядерні погрози і тому подібне. Все це має працювати на посилення переговорної позиції.

Важливо – ситуація в рф не є критичною! У них достатньо інструментів і кроків, щоб викручуватись ще рік-два. Але вона почала рухатись в бік критичної точки, і нічого не вказує на те, що ситуацію вдасться переламати як в економіці, так і на полі бою. А це піднімає питання доцільності продовження бойових дій і мільярдних витрат на війну.

Поки що все рухається в ключі мого прогнозу. Переговори з березня залишаються найкращою опцією для путіна.