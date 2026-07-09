Трамп, Зеленский и визит Сибиги в Китай

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Пока мы очень далеки от реальных переговоров

1. Разговор Зеленского и Трампа прошел на удивление удачно. По сути, мы получили все, на что можно было бы надеяться. Но есть один нюанс: нам нужно дождаться разговора Трампа и Путина. И только тогда можно делать какие-то промежуточные выводы, в том числе и о том, дадут ли нам лицензию на "Патриоты".

2. Дело в том, что примерно месяц назад все начали отмечать изменение позиции США (команды Трампа) в отношении Украины. Я тогда писал и сейчас лишь повторю: в Вашингтоне понимают, что переговоры зашли в тупик и у США нет рычагов влияния на РФ, чтобы остановить танкерный флот, а значит, и заставить Путина сесть за стол переговоров. Но для республиканцев с электоральной точки зрения невыгодно демонстрировать слабость Трампа.

3. Именно поэтому было принято решение изменить риторику. И теперь в США на самом высоком уровне говорят об изменениях на поле боя, о преимуществах Украины и, самое главное, о том, что Путин и Зеленский должны вдвоем, за столом переговоров, решить вопрос о мире. Сразу нужно сказать: один на один – это очень рискованная история.

4. Плохо это или хорошо (я о смене риторики)? Ответ прост – это лучше, чем было раньше, но это точно не о мирных переговорах. То, что этот поворот произошел, – это, безусловно, плюс. Потому что, как минимум, некоторое время команде Трампа придётся играть в эту игру, если она не хочет наделать проблем с выборами (хотя и здесь не стоит переоценивать украинский вопрос, особенно на фоне очередного обострения в ирано-американских отношениях).

5. Что касается анонсированного визита Сибиги в Китай, то здесь мы должны понимать: этот визит не о мирных переговорах. Китай о мире и своём участии в переговорах будет в первую очередь говорить с американцами. Ведь для него эти переговоры не о том, чей Донбасс, а о том, как КНР будет зарабатывать на ЕС и как торговля КНР будет сосуществовать в многоугольнике ЕС-США-КНР-Турция. Визит Сибиги посвящен тому, можно ли с этими людьми хоть о чем-то реально договориться.

6. Одна из главных причин, по которой этот визит стал возможен, – неадекватность Путина, который хочет расширения войны на третьи страны (в том числе через территорию Беларуси). Китай, с одной стороны, демонстрирует Путину, что его позиция может быть иной, чем сейчас. С другой – Китай готовится к переговорам с США и считает, что там может быть поднят вопрос об Украине. А значит, нужно быть готовым и к этому разговору.

7. На фоне всего этого позиция Путина остается неизменной: он не хочет переговоров, он не верит в какие-либо бунты в РФ, считает бензиновый кризис временным явлением и не верит в то, что США и Китай договорится об оказании давления на РФ.