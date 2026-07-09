Производство ракет для системы "Патриот" в Украине может начаться через несколько недель: Польша неожиданно предложила помощь

Производство ракет для систем противовоздушной обороны Patriot в Украине может начаться уже через несколько недель. Польша заявила о готовности присоединиться к реализации проекта и сотрудничать с Украиной в сфере производства и обслуживания ракет.

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Об этом заявил польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш на пресс-конференции в четверг, 9 июля. Его цитирует PAP.

В Европе создадут центр обслуживания ракет PAC-3

Накануне президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкаре с президентом Украины Владимиром Зеленским анонсировал предоставление Украине лицензии на производство ракет для систем Patriot.

Польша также подписала соглашение с США, Германией, Нидерландами и Швецией о создании в Европе специального центра по обслуживанию ракет PAC-3, которые используются в системах Patriot.

"Наша страна входит в число четырех стран НАТО – помимо Польши, к ним относятся Германия, Швеция и Нидерланды – которым в Анкаре присвоен статус страны, в которую могут быть переданы технологии, связанные с производством и обслуживанием ракет Patriot. Польша является одной из стран, определенных Соединенными Штатами для этого производства и обслуживания, поэтому мы также будем сотрудничать с Украиной в этом вопросе", – сказал Косиняк-Камыш.

Создание европейского сервисного центра должно сократить время ремонта и технического обслуживания ракет, а также уменьшить зависимость союзников от производственных и сервисных мощностей в Соединенных Штатах.

Польша поможет Украине с запуском производства ракет для Patriot

Отвечая на вопрос, когда может начаться производство ракет для Украины, Косиняк-Камыш заявил, что это займет несколько недель.

В то же время он признал, что организация такого производства представляет собой сложную технологическую задачу.

"Это непросто, если учесть, что сегодня ракеты для систем Patriot производятся в крупных масштабах только в Соединенных Штатах, а нынешних объемов недостаточно даже для обеспечения потребностей самих США. Поэтому действовать нужно очень быстро", – отметил польский министр.

По его словам, Варшава настроена решительно и готова немедленно приступить к обслуживанию ракет и дальнейшим мерам, необходимым для развития новых производственных мощностей.

"Мы настроены решительно. Польша готова немедленно приступить к обслуживанию и проведению дальнейших операций", – заявил министр обороны Польши.

Как сообщал OBOZ.UA:

8 июля на саммите НАТО в турецкой Анкаре президент Украины Владимир Зеленский встретился со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Американский лидер пообещал, что США предоставят Украине лицензии на производство ракет Patriot.

Эксперты отмечают, что наладить производство ракет-перехватчиков Patriot в Украине будет не просто. Создание такого производства займет годы из-за сложности технологий, жесткого экспортного контроля США и проблем с цепочками поставок.

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