Болельщики в Египте начали свистеть после слов Усика про бомбежку Киева. Видео

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик после победы над Рико Верховеном рассказал о российской атаке на Украину прямо на ринге в Египте. Этот момент, когда украинец упомянул бомбежку Киева и укрытие, трибуны восприняли недоброжелательно.

После боя Усик обратился к зрителям и поблагодарил соперника, свою команду и семью. При этом боксер сообщил, что во время поединка его родные находились в бомбоубежище из-за обстрелов Украины со стороны РФ.

"Сейчас в Украине мой народ... бомбят. Мои люди сейчас сидят в бомбоубежище. Моя семья, моя дочь тоже. Из укрытия она прислала мне сообщение: "Папа, я люблю тебя. Ты победишь. Мне страшно", – сказал Усик.

После этих слов часть зрителей на арене начала свистеть. Затем украинец продолжил речь, поблагодарив Верховена, тренеров и супругу Екатерину.

