Блог | Если власти не прислушаются, перед нашим носом могут захлопнуть европейскую дверь
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Саботаж евроинтеграции.
В соответствии с Конституцией Украины:
- Президент является гарантом реализации стратегического курса государства на приобретение Украиной полноправного членства в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора.
- Кабинет Министров обеспечивает реализацию стратегического курса государства на приобретение Украиной полноправного членства в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора.
Ответ на вопрос, насколько успешно Президент гарантирует, а Кабмин обеспечивает, мы находим в свежей резолюции Европарламента, как раз посвященной вопросам вступления Украины в ЕС.
Европарламент призывает украинские власти воздерживаться от политически мотивированных судебных преследований; не вводить персональные санкции против представителей оппозиции; не вводить персональные санкции против лидеров гражданского общества, поскольку такая практика подрывает демократические стандарты и общественное доверие.
Европейцы уже не намекают.
Они прямо требуют, называя вещи своими именами.
И если наши власти не прислушаются, у нас под носом вполне могут хлопнуть европейской дверью.
До ближайшего испытания ждать долго не придется.
10 июля Верховный Суд должен огласить решение по делу об отмене прямо упомянутых в резолюции персональных санкций против Петра Порошенко.