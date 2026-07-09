Саботаж евроинтеграции.

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В соответствии с Конституцией Украины:

- Президент является гарантом реализации стратегического курса государства на приобретение Украиной полноправного членства в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора.

- Кабинет Министров обеспечивает реализацию стратегического курса государства на приобретение Украиной полноправного членства в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора.

Ответ на вопрос, насколько успешно Президент гарантирует, а Кабмин обеспечивает, мы находим в свежей резолюции Европарламента, как раз посвященной вопросам вступления Украины в ЕС.

Европарламент призывает украинские власти воздерживаться от политически мотивированных судебных преследований; не вводить персональные санкции против представителей оппозиции; не вводить персональные санкции против лидеров гражданского общества, поскольку такая практика подрывает демократические стандарты и общественное доверие.

Европейцы уже не намекают.

Они прямо требуют, называя вещи своими именами.

И если наши власти не прислушаются, у нас под носом вполне могут хлопнуть европейской дверью.

До ближайшего испытания ждать долго не придется.

10 июля Верховный Суд должен огласить решение по делу об отмене прямо упомянутых в резолюции персональных санкций против Петра Порошенко.