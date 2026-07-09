Когда закончится похолодание: синоптик ответил, идет ли в Украину новая жара, и дал прогноз на неделю

Циклон, расположившийся над странами Балтии, будет влиять на погоду в Украине в течение как минимум следующих семи дней. Он принесет дожди, иногда с грозами, а иногда даже град и шквалы. Однако, по крайней мере до середины следующей недели, синоптики не видят признаков новой волны жары в Украине.

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Температуры будут довольно умеренными. В отдельных регионах они даже не превысят отметку +20 градусов. Однако в целом ожидается достаточно комфортная погода с дневными температурами на уровне +22…+25 градусов. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал ведущий синоптик отдела взаимодействия со СМИ Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит.

На территорию Украины сейчас поступают атмосферные фронты от циклона, расположившегося над странами Балтии. Из-за этого в течение ближайших трех дней синоптики прогнозируют дожди различной интенсивности. В частности, в четверг на левобережье пройдут кратковременные дожди с грозами, местами значительные, днем в отдельных районах – град и шквалы до 15–20 метров в секунду.

В пятницу и субботу в ночные часы преимущественно будет погода без осадков, однако днем могут пройти летние кратковременные дожди с грозами. "При этом температура будет оставаться в комфортных пределах – мы не ожидаем всплесков жары. В целом в ночные часы мы ожидаем +10… +19 градусов, днем в пределах +17… +24 градусов, на юге и юго-востоке страны до +27 градусов", – уточнил синоптик.

Точно так же погодная ситуация будет развиваться в течение следующих трех дней.

В воскресенье и понедельник на Украину будет влиять область пониженного атмосферного давления, поэтому в воскресенье в большинстве областей местами будут выпадать кратковременные дожди. В понедельник будет погода без осадков, только днем в северных, центральных областях и в северо-восточной части Украины синоптики прогнозируют кратковременные дожди, местами с грозами. При этом температура практически не изменится. "Ночью будет в пределах +10… +15 градусов, днем +19… +25, в Закарпатье и на юге страны до +27 градусов", – рассказал Иван Семилит.

Какой будет погода в Украине на следующей неделе

"В дальнейшем мы ожидаем, что погоду в Украине будет продолжать определять область пониженного атмосферного давления, то есть мы не ожидаем антициклона или чего-то подобного. Если посмотреть на консультативный прогноз на 14–18 июля, то мы ожидаем кратковременные дожди с локальными грозами, которые будут преимущественно в дневные часы", – сообщил синоптик.

При этом температура несколько повысится, однако уже 17–18 июля снова немного снизится. "В целом до 17 июля мы ожидаем ночью +13… +20 градусов, а днем +23… +30, а затем небольшое снижение температурных показателей", – добавил он.

Какой будет погода на выходных в Карпатах и на море

В целом на побережье морей температура в ночные часы будет до +18 градусов, а дневные максимумы будут в пределах +23… +28 градусов.

"Что касается Карпатского региона, то, как мы знаем, в Карпатах погода довольно изменчива, она может измениться буквально в течение 15 минут. После ясного солнца может нагрянуть грозовая туча и вызвать довольно опасные погодные условия. Трудно предсказать, какой именно будет погода в горах, поскольку там свой микроклимат, свои факторы образования погодных явлений, поэтому стоит следить за текущей ситуацией", – отметил Иван Семилит.

В целом на выходные, по прогнозам синоптиков, в Карпатах будет преобладать дождливая погода из-за влияния циклона с севера. Поэтому, как и на всей территории Украины, здесь будут осадки различной интенсивности – в основном более умеренные, кратковременные дожди.

"Как известно, температура снижается с высотой, поэтому на высокогорье Карпат будет прохладнее, чем у подножия. Вместе с тем, воздушные потоки в высокогорьях также сильнее и могут вызывать дискомфорт. Поэтому стоит учитывать свою физическую подготовку, а также следить за сообщениями ГСЧС в Ивано-Франковской и Закарпатской областях. В частности, Ивано-Франковское ГСЧС каждое утро публикует информацию о погодной ситуации на горе Пип Иван Черногорский", – посоветовал синоптик.

Подробный прогноз погоды на каждый день по всем регионам Украины

Украинский гидрометцентр опубликовал карты погоды на период до 13 июля. Они показывают довольно прохладную и в некоторых регионах дождливую погоду, которая будет в Украине в ближайшие дни.

Так, в пятницу, 10 июля, в Украине будут преобладать умеренные температуры, и лишь на крайнем востоке днем воздух будет прогреваться до +27…+28 градусов. На большей части территории страны максимальная температура ожидается на уровне +21…+24 градусов. Прохладнее всего в этот день будет на западе, где столбик термометра даже не превысит отметку +20 градусов. Почти везде ожидаются дожди различной интенсивности.

В субботу, 11 июля, синоптики прогнозируют небольшое потепление на западе — здесь днем будет +18… +21 градус. Теплее всего, как и накануне, будет на востоке, где воздух в дневные часы будет прогреваться до +27 градусов. На остальной территории температура будет держаться на уровне +20… +22 градуса, на юге — на несколько градусов теплее. На большей части территории страны, кроме востока, возможны кратковременные дожди.

В воскресенье, 12 июля, общий температурный фон фактически выровняется во всех регионах Украины. Дневные температуры установятся на уровне +20… +24 градуса. Немного теплее будет на востоке и юге – здесь воздух прогреется до +24… +26 градусов. Кратковременные осадки в этот день возможны на большей части территории страны, кроме Закарпатья и юга.

В понедельник, 13 июля, в Украине ожидаются умеренные температуры и кратковременные дожди. В большинстве регионов днем температура воздуха будет достигать +21…+25 градусов. Самая высокая температура в этот день – +27 градусов – может быть зафиксирована в Закарпатье, а также на юге и юго-востоке страны, где синоптики прогнозируют до +26 градусов.