Стала "мишенью": в Польше запустили сбор средств на восстановление галереи, разгромленной после протеста сотрудницы против антиукраинских лозунгов

В Польше тысячи людей присоединились к сбору средств на восстановление варшавской галереи рукоделия Las Rąk, которую разгромили после того, как одна из ее сотрудниц публично выразила несогласие с антиукраинскими лозунгами, звучавшими во время марша памяти жертв Волынской трагедии. По состоянию на 8 июля уже собрано более 186 тысяч злотых.

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Об этом сообщает польское издание Gazeta Wyborcza. Подробности о сборе средств и реакции общественности распространились в польских и украинских соцсетях.

Сотрудница галереи выразила несогласие с антиукраинскими выкриками

История началась еще 4 июля, когда по улицам Варшавы проходил марш памяти жертв Волынской трагедии.

По словам владелицы галереи Зофии Боручинской, когда колонна проходила мимо ее заведения, одна из сотрудниц вышла на улицу и показала участникам жест с опущенными большими пальцами. Таким образом она молча выразила несогласие с антиукраинскими лозунгами, которые звучали во время шествия.

Боручинская подчеркнула, что сотрудница не демонстрировала оскорбительных жестов и не использовала нецензурных выражений.

Владелица также отметила, что коллектив галереи с уважением относится к памяти жертв Волынской трагедии. Среди сотрудников есть люди, чьи семьи также пострадали в результате тех событий.

Галерея стала мишенью организованной кампании

После протеста сотрудницы галерея стала мишенью масштабной волны агрессии и хейта. Сотрудникам начали поступать телефонные угрозы, в заведение приходили агрессивно настроенные люди, а страницы галереи в интернете заполонили сотни негативных отзывов.

Кроме того, неизвестные пытались пометить заведение на онлайн-картах как якобы навсегда закрытое.

В соцсетях распространялись посты с критикой галереи и её сотрудников. Впоследствии онлайн-травля переросла в физическое нападение на помещение.

Неизвестный мужчина ворвался в галерею и разгромил её

В понедельник, 6 июля, в 12:53 в помещение Las Rąk на улице Маршалковской в центре Варшавы ворвался неизвестный мужчина.

По информации издания, нападавшему около 30–40 лет. Он был коротко подстрижен, имел признаки облысения и был одет в спортивный костюм.

Не произнеся ни слова, мужчина начал разбивать выставленные в галерее изделия ручной работы. Он разбивал керамику и другие работы польских мастеров, опрокидывал экспозиции и повреждал оборудование.

После нападения мужчина покинул помещение. В настоящее время правоохранительные органы продолжают его розыск.

Полиция расследует угрозы и нападение отдельно

Польская полиция возбудила два отдельных дела.

Первое касается угроз, которые начали поступать сотрудникам галереи после марша. В рамках этого расследования правоохранители уже задержали одного подозреваемого.

Второе дело возбуждено в связи с разгромом помещения и уничтожением работ местных художников.

Правоохранители изъяли записи камер видеонаблюдения и устанавливают личность мужчины, ворвавшегося в галерею.

Поляки собрали более 186 тысяч злотых на восстановление галереи

После появления фотографий разгромленного помещения жители Польши начали массово поддерживать галерею.

Для восстановления Las Rąk организовали благотворительный сбор средств. По состоянию на 8 июля удалось собрать уже более 186 тысяч злотых.

К сбору присоединились тысячи людей. Даже возник флешмоб — в сети десятки людей делятся покупками из галереи LAS RĄK. Многие отмечают, что там продаются замечательные изделия ручной работы.

"Я не могла сдержать слёз, пока стояла в очереди, каждый покупатель благодарил сотрудников галереи, — рассказала одна из девушек, которая тоже пришла в галерею после резонансного случая.

В соцсетях отмечают, что быстрая реакция общества стала ответом на угрозы, онлайн-травлю и нападение на заведение.

Часть средств будет направлена на помощь украинцам

В галерее сообщили, что собранные деньги в первую очередь будут использованы для покрытия убытков, восстановления помещения и компенсации стоимости уничтоженных изделий польских мастеров.

Если после восстановления останутся неиспользованные средства, их направят на социальные проекты.

В частности, часть денег планируется передать фонду Asymetryści, который помогает эвакуировать и доставлять в безопасные места людей с временно оккупированных территорий Украины.

Галерея Las Rąk – Laboratorium Rękodzieł работает в Варшаве уже 16 лет. Здесь продают уникальную керамику, украшения и работы местных художников, проводят творческие мастер-классы и реализуют общественные и благотворительные инициативы.

Как сообщал OBOZ.UA, российские спецслужбы планируют масштабную информационно-психологическую операцию, направленную на разрушение союзнических отношений между Украиной и Польшей. Главным инструментом манипуляций Кремля вновь должна стать болезненная тема общей истории, касающаяся Волынской трагедии.

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