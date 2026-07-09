В Вишневом был склад боеприпасов: Зеленский пообещал посадки и увольнения в "Укроборонпроме"

Президент Украины Владимир Зеленский 9 июля сообщил, что в Вишневом Киевской области, куда попала российская ракета, находился склад боеприпасов одной из компаний "Укроборонпрома". По факту взрывов уже возбуждено уголовное дело.

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По его словам, виновных должны привлечь к ответственности. Также будут приняты кадровые решения и увольнения.

Что сказал президент

Глава государства назвал события в Вишневом"абсолютно ужасными"и отметил, что одних "соболезнований недостаточно".

"В Вишневом находился склад боеприпасов, враг нанёс удар по этому складу, пострадало большое количество людей. Большое количество жертв. Мои соболезнования, – но одних соболезнований недостаточно. Я получил всю информацию от Службы безопасности Украины, от Министерства внутренних дел, от Генеральной прокуратуры. Возбуждено уголовное дело, виновные будут привлечены к уголовной ответственности", – пообещал Владимир Зеленский.

Он подчеркнул: "безусловно, будут увольнения в "Укроборонпроме", потому что склад принадлежал одному из предприятий "Укроборонпрома".

Почему это важно

Напомним, что в Вооруженных Силах Украины утверждали: место в Вишневом, где произошла детонация, не имеет отношения непосредственно к Силам обороны страны.

"Объект, на котором произошли взрывы в Вишневом Киевской области, не входит в сферу управления и не подчиняется Вооруженным силам Украины", – в частности, заявлял пресс-секретарь Генштаба ВСУ Дмитрий Лиховий.

Он подчеркивал: у украинских защитников действует распоряжение главнокомандующего ВСУ о запрете на размещение складов боеприпасов и других подобных объектов рядом с гражданской застройкой и местами пребывания мирных жителей..

Что произошло в Вишневом

В ночь на 6 июля страна-террорист РФ нанесла комбинированный удар по Вишневому в Киевской области – после одного из ракетных ударов произошла повторная детонация, которая привела к значительным разрушениям в городе. Из-за опасности была эвакуирована часть жителей, а поезда, которые должны были проходить через населенный пункт, перенаправляли по другим маршрутам.

В городе в двух домах подряд продолжались поисково-аварийные работы. К сожалению, в результате атаки были повреждены многие частные дома, а несколько улиц были буквально уничтожены — они превратились в сплошное пепелище.

Кроме того, в городе повреждены промышленные предприятия, торговые, складские, административные и производственные здания, помещения управления полиции, пункт базирования службы экстренной медицинской помощи и автомобили.

Всего речь идет о более чем 250 объектах, а сама атака унесла жизни 8 человек.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 6 июля государство-агрессор РФ вновь устроило масштабный обстрел, главной целью которого был Киев. В городе после ракетных и дронных ударов зафиксированы разрушения и пожары в нескольких районах. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие.

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