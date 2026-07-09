Украина в рамках Конференции по вопросам восстановления в Гданьске заключила 160 соглашений на сумму свыше десяти миллиардов евро, о чем тогда же сообщила премьер Юлия Свириденко.

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Но все это еще не ликвидирует острого дефицита кадров на украинском рынке труда, и потому именно человеческий капитал стал одной из главных тем на Конференции.

Согласно обновленным данным Евростата, в ЕС по состоянию на конец апреля 2026 года было зарегистрировано более 4,3 миллиона украинских беженцев.

При этом, по озвученным в Гданьске оценкам, уже сегодня Украине не хватает примерно восьми-десяти миллионов работников, и заполнять хотя бы какие-то из этих многочисленных вакансий постепенно становится все сложнее.

Поэтому следует опробовать новаторские и более гибкие идеи, в том числе и с учетом интересов тех беженцев, которые решатся вернуться в Украину, как сказал директор регионального бюро Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Европе Филипп Леклер.

"Нужно больше гибкости, чтобы люди могли выбирать свой ритм и свое время для возвращения в Украину", – отметил он.

Подразумевается, что человек может делить свою жизнь между двумя или даже тремя странами, не утрачивая при этом связей и с Украиной, продолжая приносить пользу украинской экономике – например, в формате самозанятости.

Такую гибкость должно соответствующим образом отражать украинское законодательство, – считает директор программ Международной организации труда для стран Европы и Центральной Азии Питер ван Рой.

"Люди должны иметь возможность сказать, что хотят вернуться частично или в любой иной форме, и именно поэтому важно иметь структуру, которая предоставляет эти экономические возможности, а также учитывает вопросы социального обеспечения", – объясняет он.

Но в этом контексте, добавляю я уже от себя, важно не отпугнуть тех, кто может тем или иным образом вернуться из-за рубежа – "частично" или полностью.

В то же время мы вынуждены слышать от руководителя налогового комитета ВР о том, что после войны, мол, у нас должен быть единый налог на услуги на уровне 10 процентов и выше плюс НДС, да и о многом другом в том же ключе.

Подобные перспективы ну никак не содействуют чьему-либо возвращению в какой бы то ни было форме, и вовсе не только потенциальных упрощенцев.

Ведь провозглашение такого курса – еще и в качестве общенациональной многолетней стратегической программы – демонстрирует порочное отношение страны вообще ко всем тем, кто здесь будет работать.

(Ибо чего стоит уже одно лишь будущее "прогрессивное обложение физических лиц"!)

Какая там еще "гибкость" касательно "экономических возможностей" и "самозанятых", которые будут работать "сразу в трех странах"!

Создается впечатление, что у нас, наоборот, огромный избыток трудовых ресурсов и никто даже не знает, как этот излишек сократить: все будто бы едут к нам, ибо прочих возможностей найти работу в Европе – кроме как в Украине – у людей нет.

Если власть не в состоянии прикрыть рот собственным безответственным спикерам, вещающим от ее имени, то кризисная миграционно-трудовая ситуация может достаточно быстро превратиться в потенциально катастрофическую и совсем опасную.