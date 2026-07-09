Откуда взялось настороженное отношение к УПА в Европе? Это не только следствие российской или польской пропаганды. У него есть более глубокие, сугубо европейские корни.

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История украинских повстанцев, которые не искали "меньшего зла" между нацизмом и коммунизмом, а решились бросить вызов обоим тоталитарным режимам, является укором для многих в Европе. Она показывает, что такой выбор был возможен даже в самые мрачные времена. Оно разрушает десятилетиями выстраиваемые оправдания тех, кто закрывал глаза на один из двух преступных режимов, чтобы противостоять другому. Если они могли – значит, могли и другие. Но многие выбрали конформизм.

Таким же укором для Европы является и нынешняя Украина. Она тоже не согласилась на роль жертвы. Не захотела тихо умереть под сочувственные вздохи соседей, которые осудили бы агрессора громкими заявлениями, а затем вернулись бы к привычному сотрудничеству с ним.

Мы должны оставаться этим укором. Тем, что не дает Европе морально деградировать и мириться со злом. Мы должны победить, чтобы доказать: выбор борьбы был единственно правильным. И сегодня. И тогда, когда его сделали воины УПА.