Видео лучших моментов боя Усик – Верховен

Александр Усик сохранил чемпионский пояс WBC в супертяжелом весе, досрочно победив Рико Верховена в кроссовер-бое в Египте. Поединок завершился техническим нокаутом в 11-м раунде, а украинец дополнительно получил специальный титул "Король Нила".

Встреча прошла в ночь на 24 мая под открытым небом возле пирамид Гизы. Для Усика этот бой стал одним из самых необычных по антропометрии соперника: Верховен превосходил украинца в росте на пять сантиметров и вышел на ринг с весом 117,3 кг, тогда как сам Александр показал рекордные для себя 105,8 кг.

С первых минут нидерландский кикбоксер пытался использовать преимущество в массе. Верховен шел вперед, оказывал давление и регулярно включал силовые эпизоды в ближней дистанции.

Украинец выбрал привычную манеру ведения боя. Усик много двигался по рингу, разбивал атаки соперника за счет скорости и постепенно увеличивал количество точных попаданий.

После экватора поединка темп Верховена начал падать. К заключительным раундам нидерландец заметно уступал в подвижности и все чаще пропускал серии ударов без ответа.

В 11-й трехминутке Усик окончательно перехватил инициативу. Украинский чемпион провел несколько затяжных атак подряд, зажал соперника у канатов, после чего рефери остановил бой и объявил победу Александра техническим нокаутом.

