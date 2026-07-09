Блог | Для кого-то война далека и абстрактна, но это только благодаря тем, кто их защищает
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В романе Артема Чапая "Т-Счастье" сюжет построен вокруг ветерана проигранной войны.
В какой-то момент солдаты в его армии закончились, и в город пришла оккупационная Тьма. А на улицы вышли настоящие охотники за людьми.
Так вот. Люди, которые срывают мобилизацию, могут считать, что война – это что-то далекое и абстрактное. Но она далека и абстрактна только благодаря тем, кто их защищает. Этих людей становится все меньше.
Вчера я дочитал книгу. А сегодня посмотрел видео из Львова.
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