В романе Артема Чапая "Т-Счастье" сюжет построен вокруг ветерана проигранной войны.

Видео дня

В какой-то момент солдаты в его армии закончились, и в город пришла оккупационная Тьма. А на улицы вышли настоящие охотники за людьми.

Так вот. Люди, которые срывают мобилизацию, могут считать, что война – это что-то далекое и абстрактное. Но она далека и абстрактна только благодаря тем, кто их защищает. Этих людей становится все меньше.

Вчера я дочитал книгу. А сегодня посмотрел видео из Львова.