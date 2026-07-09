Справедливый мир и вступление в НАТО: Зеленский рассказал о "окне возможностей" для Украины

Президент Владимир Зеленский заявил, что укрепление позиций Украины на поле боя и в воздухе создало "окно возможностей" для достижения справедливого мира. По его словам, Россия утратила преимущество в войне, в то время как все больше стран открыто поддерживают будущее вступление Украины в НАТО и признают, что украинская армия способна укрепить обороноспособность Альянса.

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Об этом Зеленский рассказал 9 июля во время онлайн-брифинга, комментируя итоги встречи с президентом США Дональдом Трампом и переговоров с другими лидерами на саммите НАТО в Анкаре.

Украина стала сильнее на поле боя и в воздухе

Отвечая на вопрос, изменила ли встреча с Трампом его видение перспектив достижения справедливого мира в ближайшее время, Зеленский заявил, что украинская и американская команды осознают появление нового "окна возможностей".

По словам президента, в последнее время Украина укрепила свои позиции как на фронте, так и в противодействии российским воздушным атакам, а результаты этих изменений уже видят международные партнеры.

"Наши команды понимают, что действительно сейчас у нас есть окно возможностей. Украина стала сильнее и на поле боя, и в воздухе. И все видят соответствующие результаты", — заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что это стало возможным прежде всего благодаря украинским военным.

"Безусловно, прежде всего благодаря нашим военным. Я им очень благодарен. Они дают мне возможность укреплять мои позиции. Поэтому я и сказал, что есть окно возможностей", – пояснил президент.

У Путина больше нет преимущества на фронте

По мнению главы государства, президент России Владимир Путин получает информацию об изменениях на поле боя и должен осознавать, что Москва утратила прежние преимущества.

В то же время Зеленский признал, что Россия по-прежнему сохраняет возможность наносить баллистические удары, которые приводят к гибели и ранениям мирных украинцев. И это единственное преимущество, которое осталось у Кремля.

"Путин – знает он об этом или нет, но он точно получает информацию и, думаю, понимает, что сейчас у него нет преимущества. Есть баллистика, есть действительно такие абсолютно трагические и страшные удары по гражданскому населению нашего государства. Но это единственное преимущество, которое у него осталось. Больше ничего нет", – заявил президент.

По его словам, укрепление Украины замечают не только в Вашингтоне, но и лидеры других государств.

Во время саммита НАТО Зеленский провел ряд встреч, в частности с представителями стран, с лидерами которых ранее не проводил личных переговоров.

"Все отмечают одно – Украина стала сильнее", – подчеркнул он.

Увеличилось число стран, которые открыто хотят видеть Украину в НАТО

Зеленский также заявил об изменениях в отношении государств-членов Альянса к перспективам членства Украины.

Президент напомнил, что дискуссия о вступлении Украины в НАТО продолжается уже много лет, однако сейчас все больше стран открыто заявляют, что хотят видеть Украину членом Альянса.

"Я думаю, что сейчас увеличилось количество голосов, открыто выступающих за вступление Украины в НАТО", – сказал глава государства.

По его словам, одним из главных аргументов в пользу вступления Украины является боевой опытСил обороны и высокий уровень украинского оборонно-промышленного комплекса.

"Все подчеркивают, что украинский оборонно-промышленный комплекс уже на уровне НАТО и является одним из лучших, как и наша армия. НАТО признает, что обороноспособность Альянса с Украиной только выиграет", – отметил Зеленский.

Президент добавил, что украинские военные, государство и технологические компании пользуются высоким авторитетом среди партнеров.

"Нашу армию все уважают, страну все уважают, наши технологические компании все уважают. И хотели бы укрепиться за счет Украины", – заявил он.

США уже тестируют украинские дроны и другие технологии

Отдельно Зеленский рассказал о развитии технологического сотрудничества между Украиной и Соединенными Штатами.

По его словам, стороны уже подписали документы, позволяющие американской стороне получать отдельные украинские разработки для испытаний.

Речь идет, в частности, о воздушных и морских беспилотниках, а также о других технологиях, которыми заинтересовались США.

"Есть некоторые документы, которые уже подписаны для того, чтобы американская сторона могла получить от Украины различные виды технологий, в которых заинтересованы США, для испытаний. И они получают это от нас. Это и воздушные дроны, и морские дроны, и другие технологические разработки", – сообщил президент.

По завершении испытаний Украина и США планируют перейти к следующему этапу сотрудничества – заключению так называемого "дронового соглашения".

Зеленский подчеркнул, что американские партнеры уже положительно оценивают украинские разработки.

"То, что сейчас проходят испытания и мы получаем очень положительные отзывы, – это факт", – подытожил президент.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Чехии Петр Павел заявил, что у Украины и её союзников есть "окно возможностей", которое продлится два месяца. Это необходимо для того, чтобы возобновить переговоры с Россией, иначе возрастает риск эскалации, а Кремль может объявить мобилизацию.

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