Как Усик добыл самую сложную победу в карьере. Лучшие фото боя с Верховеном

Александр Усик защитил титул чемпиона мира WBC в супертяжелом весе, победив Рико Верховена техническим нокаутом в 11-м раунде. Поединок прошел в ночь на 24 мая 2026 года в Гизе на фоне египетских пирамид, где также был разыгран специальный пояс "Король Нила".

Видео дня

В первых раундах нидерландец действовал агрессивно, пытаясь навязать силовое давление и бой на ближней дистанции.

Усик отвечал за счет подвижности, работы ног и постоянной смены углов атак. Украинский чемпион постепенно увеличивал количество точных попаданий и сдерживал темп соперника.

К финальным раундам Верховен заметно устал и стал чаще пропускать серии ударов. В 11-м раунде Усик зажал соперника у канатов и вынудил рефери остановить бой, зафиксировав победу украинца техническим нокаутом.

OBOZ.UA предлагает посмотреть фотоотчет с этого шоу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!