Забытая обувь снова задает тренды: как выглядит хит лета

Высокие кеды на шнурках, которые долгое время казались обувью из прошлого, снова возвращаются в моду. В связи с этим дизайнеры всё чаще делают именно такую обувь заметной частью мужских коллекций.

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Короткие шорты, рубашки с галстуками и высокие кеды стали главными элементами образов Гарри Стайлза в туре Together, Together. Однако если офисная эстетика в духе 1980-х подойдет не каждому, то кеды – гораздо более простой тренд для повторения, сообщает Vogue.

Возвращение высоких кедов хорошо вписывается в более широкий поворот мужской моды в сторону более легкой и менее массивной обуви. Одним из примеров этой тенденции стала модель Prada Collapse, которая балансирует между кроссовками и балетками.

Бренд Celine, с которого началась нынешняя мода на элегантную обувь в стиле джазовых туфель, также создал для Стайлза высокую версию своих популярных моделей с кожаной отделкой. Именно в ней он вышел на сцену во время выступления One Night Only Manchester. Пара настолько понравилась публике, что бренд пообещал выпустить её в продажу.

Для тех, кто вырос в эпоху узких джинсов, высокие кеды когда-то были неотъемлемой частью гардероба. Особенно это касалось Converse. Такую обувь было трудно заменить: после нескольких месяцев носки она облегала ногу и становилась ещё удобнее.

Похоже, возвращение высоких кедов было лишь вопросом времени. После дебютной мужской коллекции Джонатана Андерсона для Dior этот тренд стал еще заметнее. Там высокие кеды были одним из главных акцентов, а сам дизайнер назвал коллекцию "хорошим мостом между историей, коммерцией и стилем".

Его гранжевые, небрежно разшнурованные кеды могут быть слишком непринужденными для сцены, однако общая тенденция понятна: простая обувь из прошлых десятилетий снова входит в моду.

Так что, возможно, самое время достать старые высокие кеды. Их главное преимущество – простота, которой часто не хватает сложным дизайнерским кроссовкам. А стритстайл с последних показов лишь подсказывает: Converse и похожие модели снова готовы вернуться в моду.

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