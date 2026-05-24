'Ни в коем случае нельзя было...' Белью сделал категорическое заявление о случившемся в бою Усик – Верховен

Бывший чемпион мира в тяжёлом весе Тони Белью резко высказался о спорной остановке поединка между Александром Усиком и Рико Верховеном, заявив, что бой не должен был заканчиваться решением рефери. Схватка у пирамид Гизы в Египте завершилась техническим нокаутом в 11-м раунде после того, как Усик отправил соперника в нокдаун, а затем провел серию ударов у канатов.

Судья Марк Лайсон вмешался и остановил встречу, однако решение вызвало критику части зрителей, посчитавших, что Верховен мог продолжить поединок. Белью в эфире DAZN подчеркнул, что также считает момент остановки ошибочным и лишившим бой продолжения.

"Ни в коем случае нельзя было останавливать схватку, и теперь мы никогда не узнаем, что могло бы произойти дальше. Лучшее решение сейчас – провести реванш", – сказал Тони Белью.

Также он отметил, что к моменту вмешательства рефери Верховен выглядел измотанным, однако это не отменяло необходимости дать ему возможность выйти на 12-й раунд.

"Рико неплохо начинал некоторые раунды, но в последние 30 секунд проигрывал их и пропускал больше ударов. Я считаю, что Питер Фьюри прав, и он не был бы готов продолжать. Большая часть этого связана с опытом. Я хотел, чтобы он вышел на 12-й раунд без сомнений, и ему нужно было это позволить", – добавил эксперт.

В завершение Белью заявил, что спор вокруг остановки можно снять только реваншем, поскольку иначе невозможно оценить, как бы развивался поединок дальше.

Судейские записки при этом показывали, что не все арбитры отдавали преимущество Верховену перед 11-м раундом.

Как сообщал OBOZ.UA, нидерландский кикбоксер Рико Верховен подал официальный протест на результат чемпионского поединка против Александра Усика. Команда спортсмена считает, что рефери преждевременно зафиксировал технический нокаут и лишил их бойца возможности выйти на заключительный раунд.

