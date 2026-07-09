Уже пятый год наш народ ведет кровопролитную борьбу с российским агрессором. За это время погибли и продолжают гибнуть лучшие дочери и сыновья Украины.

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Конца российской агрессии, к сожалению, я не вижу.

Если мы хотим победы в этой войне, а у меня нет сомнений, что мы все хотим победы, то обязательным условием этой победы является консолидация фронта и тыла, власти и общества для достижения нашей высшей цели – не дать уничтожить украинскую нацию.

В то же время у меня складывается впечатление, что некоторые государственные институты забыли о нашей освободительной борьбе.

Вчерашние события во Львове, репрессии правоохранительных органов против оборонных компаний, антигосударственная деятельность внутри нашей страны, направленная против мобилизации, – без сомнения, это звенья одной цепи, которая ковается в Москве.

Сегодня произошло беспрецедентное событие, когда, прикрываясь фальшивым уголовным делом о поставках якобы некачественной продукции Вооруженным силам Украины, было применено физическое насилие в отношении первого заместителя директора крупнейшего оборонного предприятия Украины – "Украинской бронетехники".

За якобы некачественные боеприпасы к гранатометам от чешского производителя, которых уже поставлено Вооруженным силам Украины десятки тысяч штук и в отношении которых не было никаких нареканий.

Более того, государственный заказчик – Агентство оборонных закупок – не оформило рекламацию, как это предусмотрено действующим законодательством.

Хочу отметить, что этот контракт составляет лишь 0,2% от всей продукции, которую "Украинская бронетехника" поставила Вооруженным силам Украины.

И применение физического насилия нельзя объяснить ничем иным, кроме как сознательной или бессознательной попыткой заблокировать поставки боеприпасов на десятки миллиардов гривен.

Я обращаюсь к Генеральному прокурору Украины Руслану Кравченко, к исполняющему обязанности председателя Службы безопасности Украины Евгению Хмаре и к первому заместителю председателя Службы безопасности Украины Александру Покладу с просьбой привлечь к ответственности лиц, нарушивших закон, и объективно разобраться, на каких основаниях было возбуждено это фальшивое уголовное дело.

Слава Украине!