Фьюри впервые честно признался, почему проиграл Усику

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) признался, что проиграл Александру Усику (22-0, 14 КО) из-за того, что не был сосредоточен на боксе. По словам Цыганского короля, как называют уроженца Манчестера, он слишком часто откровенно валял дурака, что нужно изменить в реванше.

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Об этом Фьюри заявил в интервью YouTube-каналу Pound 4 Pound with Kamaru & Henry. Британский супертяж подчеркнул, что в повторном поединке против украинца внесет соответствующие коррективы, после чего добьется нужно результата и реваншируется за поражение в мае.

"Мне нужно внести коррективы. Меньше самодовольства, больше сосредоточенности и меньше клоунады, потому что я много паясничал на ринге, много занимался шоу, валял дурака и я не был сосредоточен на 100%. Я всегда получал от бокса слишком большое удовольствие, и, думаю, я был самодовольным и меня поймали. В супертяжелом весе для этого необходим только один удар. Так что я проиграл девятый раунд 10-8, что и лишило меня победы раздельным решением", – сказал Фьюри.

23 октября Усик и Фьюри провели первую дуэль взглядов перед вторым боем. Украинец появился на ней в необычном образе, сменив имидж. Кроме того, он заставил соперника пойти на необычный шаг для помощи ВСУ.

Ранее стало известно, что Тайсон хочет устроить трилогию с Александром, чтобы войти в историю бокса. Также британец обвинил украинца в срыве сроков проведения реванша.

В первом поединке Александр победил Тайсона раздельным решением судей – 114:113, 113:114, 115:112 – и стал абсолютным чемпионом мира.

Наш соотечественник также поделился ожиданиями от второго боя с Фьюри и ответил на обвинения в мошенничестве во время боя 18 мая. Кроме того, украинец рассказал, чему научился в этом поединке.

Легендарный Владимир Кличко поделился своими ожиданиями от реванша Усика и Фьюри. А экс-чемпион Амир Хан не согласился с прогнозами на повторный бой боксеров.

В свою очередь, российский тренер по боксу Андрей Ивичук назвал Тайсона победителем будущего реванша с Александром. А сам украинец назвал единственного боксера, с которым ему интересно подраться после второго боя с британцем.

Кроме того, Энтони Джошуа ответил на вопрос, кого бы хотел видеть победителем реванша между Усиком и Фьюри. После этого он назвал триумфатора реванша. Сам Тайсон озвучил свою мотивацию на второй поединок против нашего соотечественника.

Также Фьюри ответил представителям команды Усика на сравнение с диктатором Владимиром Путиным.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший тренер сборной Украины по боксу Михаил Завьялов заявил, что Тайсон Фьюри поставит на карту свою карьеру в реванше с Александром Усиком. Сам британец отметил, что не верит в свою победу по очкам во втором бою с украинцем. В свою очередь, Усик раскрыл детали подготовки к поединку.

Кроме того, стало известно, с кем планирует драться Александр после боя с Тайсоном. Свой прогноз на поединок дал легендарный Майк Тайсон.

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