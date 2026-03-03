Во Львове в одном из частных медицинских центров произошел языковой конфликт между блогером из Киева и работницей регистратуры. Мужчина отказался перейти на украинский язык во время записи к врачу, после чего ему отказали в обслуживании.

Информацию об инциденте распространили местные Telegram-каналы. В сообщениях отмечают, что речь идет о блогере Алексее Мироненко(instagram/am.colorist). В сети также опубликовали видео разговора, на котором зафиксирован спор и нецензурные высказывания клиента.

По предварительным данным, конфликт начался в момент, когда мужчина пытался записаться на прием к специалисту. Администратор медицинского учреждения Novo Medical Center сообщила, что не понимает русского языка, и попросила клиента общаться на украинском для оформления документов.

В ответ блогер отреагировал резко. На видео слышно, как он говорит: "На государственном? А нах** вы не хотите пойти?" и "Да пошла ты нах*й".

После этого работница отказала ему в обслуживании.

Медицинский центр не осуществил запись на прием из-за отказа клиента перейти на государственный язык. По словам очевидцев в соцсетях, мужчина принципиально продолжал разговаривать на русском и выражал недовольство языковой политикой заведения.

Впоследствии он опубликовал сообщение в соцсети Instagram, в котором заявил о якобы дискриминации.

"Оху***. Это частная клиника во Львове. Они вообще оху***... Это что такое, я еб*ло завалил, государственную, бл*дь", – высказался он.

В то же время пользователи сети активно обсуждают видео и большинство поддерживают действия администратора.

В Украине сфера обслуживания обязана работать на государственном языке в соответствии с действующим законодательством. Переход на другой язык возможен только по взаимному согласию сторон.

Руководство медицинского центра пока не обнародовало расширенного официального комментария по ситуации.

