'Я полностью за Украину, но...' Трамп заявил о неограниченных запасах боеприпасов и вспомнил Байдена. Видео

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты имеют "огромное количество" боеприпасов. При этом он завел свою старую "пластинку" о том, что его предшественник Джо Байден бесплатно отдал значительную часть американского оружия Украине и что этой полномасштабной войны вообще не было бы, если бы он был президентом в то время.

Об этом Трамп сказал во время брифинга в Белом доме 3 марта. Он в очередной раз обвинил Байдена в значительных, по его словам, расходах на поддержку Украины.

При этом Дональд Трамп едва ли не впервые заявил, что он "полностью за Украину".

"У нас огромное количество боеприпасов. У нас есть высококачественные. Многие из них Байден раздал по-дурацки, очень по-дурацки, бесплатно. И я полностью за Украину, но они многое отдали. Как вы знаете, когда я отдаю боеприпасы, то все за это платят. Европейский союз за это платит. Тогда они могут делать с ними, что хотят, и они отдают их Украине, и это нормально", – сказал президент США.

Трамп добавил, что хотя США при президентстве Байдена раздали "много высококачественного вооружения", впрочем его и сейчас хватает.

"У нас есть неограниченное количество боеприпасов среднего и крупного калибра, которые мы на самом деле используем в этой войне. И у нас действительно неограниченный запас. У нас также много очень высококачественной продукции хранится в разных странах мира, где мы буквально ее там храним, и это то, на чем я настаивал еще во время своего первого срока", – отметил американский лидер.

Полемизируя с публикацией в Wall Street Journal, где утверждается, что запасы оружия США могут иссякнуть при затяжной военной операции против Ирана, он обвинил издание в неправильном освещении событий.

"Невероятное количество снаряжения мы отдали. Wall Street Journal неправильно осветила эту историю, когда написала, что оно было передано Ближнему Востоку. Не Ближнему Востоку – его отдали Украине. Ближнему Востоку дали очень мало. Ближний Восток купил бы много, поскольку он богат, но его отдали Украине. Это просто надо было сделать", – сказал Трамп.

Он в очередной раз повторил свою мантру о том, что полномасштабной войны в Украине не было бы, если бы он был президентом, а не Байден.

Как сообщал OBOZ.UA, Дональд Трамп заявил, что США имеет "практически неограниченные" запасы вооружения среднего и выше среднего уровня. Он считает, что этого достаточно, чтобы вести войны "вечно" и при этом добиваться успеха.

