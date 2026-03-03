'Иранский режим должен отвечать': Зеленский выразил солидарность со всеми, кто противостоит распространению насилия Тегераном. Видео

Украина предоставит экспертную помощь государствам Ближнего Востока и Залива в сфере защиты своего воздуха от иранских ударных беспилотников. Таким образом наше государство проявит фактическую солидарность со "всеми, кто противостоит распространению насилия Тегераном".

Видео дня

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в традиционном обращении к стране по итогам 3 марта. Важно, чтобы сейчас на Ближнем Востоке"защитники жизни взяли верх в этом противостоянии" иранским БПЛА, отметил он.

Защита от "шахедов"

"Говорил сегодня с лидерами стран, которые сейчас под ударами из Ирана, – с президентом Объединенных Арабских Эмиратов, с эмиром Катара. Мы продолжим такую дипломатическую работу с регионом Ближнего Востока и Залива. Украина солидарна со всеми, кто противостоит распространению войн и насилия", – в частности, заявил украинский лидер.

Владимир Зеленский пояснил: иранский режим десятилетиями вкладывался в разрушение жизни всех, до кого мог дотянуться и именно поэтому Тегеран "стал сообщником с россиянами в войне против Украины".

"Каждый "шахед" в украинском небе доказывает, что иранский режим должен отвечать за свои попытки уничтожать жизнь и людей. Важно, чтобы защитники жизни взяли верх в этом противостоянии", – подчеркнул президент Украины и добавил, что его команда вместе с соответствующими командами с Ближнего Востока и Залива уже определяют, "как все вместе можем дать больше защиты жизни".

Речь идет об украинской экспертизе в защите от "шахедов", потому что наш опыт в этом "сейчас самый большой в мире", и именно "шахеды" – самый большой вызов там.

"Понятно, почему к Украине столько обращений. Но любое подобное сотрудничество для защиты наших партнеров может быть только без уменьшения нашего собственного потенциала здесь, в Украине. Война России против Украины продолжается, российские удары продолжаются, и защита украинцев – это первый приоритет", – уточнил Владимир Зеленский.

Следующая зима

Также сегодня президент провел "специальное" заседание СНБО, причем к заседанию были привлечены представители власти на местах.

"Были все наши регионы, крупнейшие города, по каждому подготовлен конкретный план: энергетика, критическая инфраструктура, логистика – на следующую зиму. К сожалению, кроме Киева – столица оказалась не готова", – рассказал глава государства и добавил, что "и этот вызов мы преодолеем".

По словам Владимира Зеленского, для всех регионов сейчас есть "одна и общая задача" причем не только на следующую зиму, но и на ближайшее время, потому что "весной россияне не собираются уменьшать количество и цинизм ударов, они так же готовятся бить по критической инфраструктуре".

Что предшествовало

Как сообщал OBOZ.UA, украинский президент еще в феврале анонсировал распространение опыта из регионов, которые оказались лучшими в плане противостояния российским обстрелам и ликвидации их последствий, на всю страну.

"Надо взять весь лучший опыт из регионов, детальные задачи для военных и нашей дипломатии и реализовать две части общегосударственной стратегии, именно – подготовиться к ударам в ближайшее время, подготовиться на следующую зиму так, чтобы не было катастроф и проблем, как этой зимой. Альтернативы генерации и теплоснабжению, дополнительные источники энергии, реальная защита, учитывая силу всех угроз, – все это должно быть", – отметил Владимир Зеленский.

Он конкретизировал: "самые большие задачи" сегодня у громад и у военных, "по ПВО и строительству защитных сооружений". Также понятно, о чем договариваться с партнерами на следующий отопительный сезон, добавил украинский лидер.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!