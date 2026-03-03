"Иранский режим должен отвечать": Зеленский выразил солидарность со всеми, кто противостоит распространению насилия Тегераном. Видео
Украина предоставит экспертную помощь государствам Ближнего Востока и Залива в сфере защиты своего воздуха от иранских ударных беспилотников. Таким образом наше государство проявит фактическую солидарность со "всеми, кто противостоит распространению насилия Тегераном".
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в традиционном обращении к стране по итогам 3 марта. Важно, чтобы сейчас на Ближнем Востоке"защитники жизни взяли верх в этом противостоянии" иранским БПЛА, отметил он.
Защита от "шахедов"
"Говорил сегодня с лидерами стран, которые сейчас под ударами из Ирана, – с президентом Объединенных Арабских Эмиратов, с эмиром Катара. Мы продолжим такую дипломатическую работу с регионом Ближнего Востока и Залива. Украина солидарна со всеми, кто противостоит распространению войн и насилия", – в частности, заявил украинский лидер.
Владимир Зеленский пояснил: иранский режим десятилетиями вкладывался в разрушение жизни всех, до кого мог дотянуться и именно поэтому Тегеран "стал сообщником с россиянами в войне против Украины".
"Каждый "шахед" в украинском небе доказывает, что иранский режим должен отвечать за свои попытки уничтожать жизнь и людей. Важно, чтобы защитники жизни взяли верх в этом противостоянии", – подчеркнул президент Украины и добавил, что его команда вместе с соответствующими командами с Ближнего Востока и Залива уже определяют, "как все вместе можем дать больше защиты жизни".
Речь идет об украинской экспертизе в защите от "шахедов", потому что наш опыт в этом "сейчас самый большой в мире", и именно "шахеды" – самый большой вызов там.
"Понятно, почему к Украине столько обращений. Но любое подобное сотрудничество для защиты наших партнеров может быть только без уменьшения нашего собственного потенциала здесь, в Украине. Война России против Украины продолжается, российские удары продолжаются, и защита украинцев – это первый приоритет", – уточнил Владимир Зеленский.
Следующая зима
Также сегодня президент провел "специальное" заседание СНБО, причем к заседанию были привлечены представители власти на местах.
"Были все наши регионы, крупнейшие города, по каждому подготовлен конкретный план: энергетика, критическая инфраструктура, логистика – на следующую зиму. К сожалению, кроме Киева – столица оказалась не готова", – рассказал глава государства и добавил, что "и этот вызов мы преодолеем".
По словам Владимира Зеленского, для всех регионов сейчас есть "одна и общая задача" причем не только на следующую зиму, но и на ближайшее время, потому что "весной россияне не собираются уменьшать количество и цинизм ударов, они так же готовятся бить по критической инфраструктуре".
Что предшествовало
Как сообщал OBOZ.UA, украинский президент еще в феврале анонсировал распространение опыта из регионов, которые оказались лучшими в плане противостояния российским обстрелам и ликвидации их последствий, на всю страну.
"Надо взять весь лучший опыт из регионов, детальные задачи для военных и нашей дипломатии и реализовать две части общегосударственной стратегии, именно – подготовиться к ударам в ближайшее время, подготовиться на следующую зиму так, чтобы не было катастроф и проблем, как этой зимой. Альтернативы генерации и теплоснабжению, дополнительные источники энергии, реальная защита, учитывая силу всех угроз, – все это должно быть", – отметил Владимир Зеленский.
Он конкретизировал: "самые большие задачи" сегодня у громад и у военных, "по ПВО и строительству защитных сооружений". Также понятно, о чем договариваться с партнерами на следующий отопительный сезон, добавил украинский лидер.
