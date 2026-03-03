Новым верховным лидером Ирана стал сын ликвидированного Али Хаменеи – Iran International

Совет аятолл 3 марта избрал нового верховного лидера Ирана. Им стал Моджтаба Хаменеи, сын ликвидированного Али Хаменеи.

Об этом сообщает Iran International. Избрание нового лидера произошло под давлением Корпуса стражей исламской революции.

Решение было принято после того, как стало известно, что члены Ассамблеи экспертов (совет аятолл), состоящей из 88 человек, не находились в здании в Куме, которое Израиль атаковал ранее во вторник. Иранские медиа писали, что вскоре они объявят имя нового верховного лидера.

Моджтаба – второй по старшинству ребенок Али Хаменеи, сейчас ему 56 лет. Он считался самым влиятельным сыном экс-лидера Ирана и его потенциальным преемником.

"Моджтаба Хаменеи, влиятельный сын верховного лидера Али Хаменеи, – сдержанный, но влиятельный священнослужитель, которого часто считают теневой силой Исламской Республики. Его считают потенциальным преемником, он имеет значительное влияние на аппарат безопасности и политический аппарат Ирана, подкрепленный его тесными связями с Корпусом стражей исламской революции", – писали о нем медиа.

Ранее мы писали о том, в Иране определились с временным преемником ликвидированного Али Хаменеи на посту верховного лидера. До избрания нового духовного лидера его обязанности будет исполнять аятолла Арафи. Он должен был обеспечить непрерывность власти действующего режима.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп подтвердил ликвидацию верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Тот не смог избежать американских разведывательных возможностей и высокотехнологичных систем отслеживания, заявил политик.

Впоследствии иранское государственное телевидение официально подтвердило гибель верховного лидера Али Хаменеи. Он был убит утром в субботу, 28 февраля. В стране объявили 40-дневный траур, а семь дней были объявлены нерабочими.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал убийство Али Хаменеи "открытой войной против мусульман". Он подчеркнул, что месть за его смерть является "законным правом и долгом" Исламской Республики.

