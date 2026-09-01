Украина экстренно переходит к жесткой экономии: Корецкий в Раде объявил о новом режиме

Кабинет министров Украины вводит жесткий режим экономии бюджетных средств, которые сейчас не идут на нужды обороны. Правительство уже планирует сэкономить около 70 млрд грн, которые намерено полностью направить на финансирование Сил обороны.

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Об этом заявил премьер-министр Украины Сергей Корецкий в Верховной Раде. В то же время глава правительства заверил, что социальные обязательства государства – в частности, выплата пенсий и зарплат – будут выполняться.

"Правительство вводит жесткий режим экономии бюджетных средств, не закрепленных на нужды обороны. По итогам мы уже нашли 70 миллиардов экономии, которые в полном объеме пойдут на нужды обороны... При этом должны выполнить все необходимые социальные обязательства. Таким образом, с пенсиями и зарплатами проблем не будет", — заявил Корецкий.

Он также призвал народных депутатов принять участие в подготовке государственного бюджета на 2027 год и руководствоваться принципом максимальной экономии каждой бюджетной гривны. Такой подход уже обсуждался правительством в контексте бюджетных вызовов 2026-2027 годов. В августе Корецкий, в частности, заявлял, что главным приоритетом остается финансирование Сил обороны, а правительство параллельно ищет дополнительные ресурсы за счет международной поддержки.

Украине нужны дополнительные деньги, а часть международного финансирования зависла

Решение об экономии принято на фоне значительных финансовых потребностей Украины и дефицита бюджета. Страна должна выполнить ряд условий международных партнеров, от которых зависит получение дальнейшего финансирования.

По данным мониторинга консорциума RRR4U, Украина рискует недополучить около 4,83 млрд евро макрофинансовой помощи из-за 15 невыполненных показателей Плана Украины на 2025 год и первое полугодие 2026-го. Среди них – изменения в сфере государственной службы, прозрачный отбор прокуроров, обеспечение независимости наблюдательных советов государственных предприятий, Стратегия защиты прав человека и постепенная либерализация рынков газа и электроэнергии.

Часть просроченных обязательств Украина выполнила в августе. В частности, были назначены судьи Высшего антикоррупционного суда, которых должны были назначить еще в 2025 году. В целом выполнение "задолженных" показателей может разблокировать около 2,8 млрд евро.

По оценкам экспертов, финансовые потребности Украины на 2027 год пока не покрыты. Ухудшение экономической ситуации, в свою очередь, может увеличить фискальный разрыв и потребность во внешней поддержке, считают аналитики.