Чемпионат Европы-2026 среди мужских сборных пройдет с 9 по 26 сентября в Болгарии, Финляндии, Италии и Румынии. Участие в турнире примут 24 команды, среди них и сборная Украины.

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К четырем сборным стран-организаторов чемпионата присоединятся восемь лучших команд Евро-2023, среди которых и Украина, а также 12 сборных, которые преодолели квалификацию.

По результатам жеребьевки наша сборная попала в группу B, где ее соперниками станут сборные Польши, Болгарии, Северной Македонии, Португалии и Израиля. Четыре лучшие команды из каждой группы выйдут в 1/8 финала.

О наших соперников по группе. Польша – не только действующий чемпион Европы, но и победитель Лиги наций, а также лидер мирового рейтинга. Болгарская сборная является бронзовым призером Евро-2009. Команда Португалии пробилась на Евро-2026 как одна из лучших сборных чемпионата Европы-2023. Для нее это будет восьмое выступление на континентальном первенстве. Северная Македония в четвертый раз сыграет на Евро. Команда Израиля давно не выступала на чемпионатах Европы.

Мужская сборная Украины в девятый раз в истории сыграет в финальной части чемпионата Европы. Лучшим результатом нашей команды являются два выхода в четвертьфинал – в 2019 и 2023 годах.

Сборная Италии – самая титулованная среди участников Евро-2026. Семь раз итальянцы выигрывали чемпионат Европы, пять раз становились серебряными призерами и трижды завоевывали бронзовые медали.

Сильнейшие определились

Определились сильнейшие команды волейбольной Суперлиги Украины сезона-2025/2026.

В мужской Суперлиге выступали восемь команд. Чемпионами Украины в третий раз стали волейболисты команды "Эпицентр-Подоляны" из Хмельницкой области. Серебряные медали завоевала команда "Эпицентр-Сборная Украины U20", сформированная на базе молодежной сборной страны. Бронзовым призером стала команда "МХП-Ладыжин" из Винницкой области.

В сезоне-2026/2027 мужская Суперлига расширится. Девятым участником чемпионата станет победитель второго дивизиона украинского клубного волейбола – харьковский "Локомотив 1945". В свое время харьковский "Локомотив" 17 раз выигрывал чемпионат Украины.

Лучшим игроком сезона Суперлиги-2025/2026 был назван капитан "Эпицентр-Подоляны" Виталий Щитков.

В женской Суперлиге сильнейшими стали волейболистки "Буковинки" из Черновцов. Серебряные медали завоевала команда "Балта" из Одесской области, а бронзовыми призерами стали волейболистки "Медуниверситета-ШВСМ" из Винницы.